Premios Los Mejores 2026: Finalistas Camionetas

El de las camionetas es uno de los segmentos más aparecidos por los consumidores en Chile, tanto que entre los vehículos más vendidos en el país durante 2025 los tres primeros lugares corresponden a pick-up (Toyota Hilux, Mitsubishi L200 y GWM Poer). Además, su participación de mercado fue de 20,4%, solo superada por los SUV. Sin duda, se trata de un área muy competitiva. Acá están las finalistas para los Premios Los Mejores 2026.

BYD Shark

La pick-up de origen chino mide 5.460 mm de largo, 1.970 de ancho y 1.920 de alto con una distancia entre ejes de 3.260 mm.

Entre los detalles del exterior, cuenta con luces LED de longitud completa en la parte delantera que quieren recordar la boca abierta de un tiburón. Las proporciones laterales desean reflejar el movimiento de un escualo en aguas profundas, mientras en la parte trasera, una luz trasera de tipo pasante está inspirada en la aleta de la cola de un tiburón.

El diseño interior tuvo inspiración de las consolas de las naves espaciales, con un panel de instrumentos LCD de 10,25′' y la ya clásica pantalla giratoria de BYD de 12,8′'.

A nivel motriz, su variante híbrida mezcla un motor 1.5T con dos propulsores eléctricos, instalados uno en cada eje, además de una batería Blade de 29,6 kWh. Este tren motriz le permite generar más de 430 Hp y pasar de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos.

Su autonomía es de 840 kilómetros en condiciones NEDC y puede cubrir hasta 100 kilómetros en modo eléctrico.

Changan Hunter REEV

La camioneta de rango extendido enchufable tiene dos versiones, ambas con un motor 2.0 turbo de 135 kW y 330 Nm de torque.

La variante 4x2 Luxury suma un propulsor eléctrico de 130 kW y 320 Nm situado en el eje trasero, mientras que la Elite 4x4 añade un segundo en el eje delantero que entrega 70 kW adicionales y eleva el torque combinado hasta los 450 Nm.

Ambas incorporan una batería de litio ferrofosfato de 31,18 kWh, que puede recargarse en solo 30 minutos mediante un sistema de carga rápida y les entrega una autonomía en modo 100% eléctrico de hasta 131 kilómetros, según el ciclo NEDC. Su autonomía total combinada es de hasta 1.031 kilómetros.

En cuanto a diseño, en su frontal destacan su nueva parrilla tipo cascada y los faros led en dos niveles. De perfil sobresalen los tapabarros ensanchados, los rieles decorativos en el techo y las llantas aro 18 (de 17” en la versión Luxury).

Atrás, la atención se centra en las ópticas traseras en posición vertical y en el portalón, que incluye un peldaño para facilitar el proceso de carga y descarga.

Chery Himla

La primera camioneta de la marca china cuenta con motor 2.3 turbo diésel con 161 HP y un torque máximo de 380 Nm, asociado a transmisiones manual y E-Shift, con tracción 4x2 o 4x4, todas homologadas bajo la normativa Euro 6C.

Mide 5,34 metros de largo, 1,920 de ancho y 1,865 de alto, con una distancia entre ejes de 3,23 metros. Su zona de carga tiene 1,53 metros de largo y 1,62 de ancho, y puede transportar hasta 1.276 kilos.

Posee seis airbags (frontales, laterales, de cortina y de rodilla), mientras que su estructura cuenta con zonas de deformación programada y barras laterales de acero, diseñadas para absorber y dispersar la energía en caso de impacto, manteniendo la integridad del habitáculo.

Asimismo, tiene sistema de frenos está equipado con disco en las cuatro ruedas, junto con ABS y EBD, ESP y control de tracción.

GWM Poer P500

La Poer es uno de los productos estrella de Great Wall Motors y uno de los modelos más vendidos en Chile durante 2025 (7.401 unidades). Para seguir así, sumó la GWM Poer P500 PHEV, que se inscribe como el primer modelo híbrido enchufable de los chinos.

Disponible en una única versión, posee un motor 2.0 turbo (241 Hp y 380 Nm), además de un bloque eléctrico, gracias a los cuales entrega una potencia combinada de 402 Hp y 750 Nm.

La transmisión está a cargo de una caja automática de nueve velocidades (9HAT), que trabaja en conjunto con un sistema de tracción 4WD con reductora y bloqueo de diferenciales delantero y trasero.

Su autonomía en modo 100% eléctrico es de 115 kilómetros, mientras que el sistema permite una autonomía combinada en ciclo NEDC de 1.060 kilómetros.

Respecto a sus aptitudes todoterreno, esta pick-up mediana de 5.445 mm de largo, posee una capacidad de vadeo de 800 mm, un despeje del suelo de 218 mm y unos ángulos de entrada y salida de 30° y 22°, respectivamente.

Kia Tasman

La primera pick-up de los coreanos mide 5.410 mm de largo, 1.930 mm de ancho, 1.920 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.270 mm.

Esta equipada con un nuevo motor turbo diésel de 2.2 litros Euro 6c de cuatro cilindros en línea que entrega 207 caballos de fuerza y 440 Nm de torque. Su rendimiento mixto es de 11,5 km/l en transmisiones mecánicas, y 10,4 km/l en versiones automáticas.

Se ofrece con transmisión manual de seis velocidades en configuraciones 4x2 y 4x4, además de una automática de 8 velocidades exclusiva para la versión 4x4 con Paddle Shifter incluido. Las variantes con tracción total (2H, 4A, 4H, 4L) incorporan un selector de modo de conducción de terreno, bloqueo diferencial (M-LD) y bloque diferencial electrónico (E-MD) en la versión X-Pro, también es posible encontrar el nuevo modo X-TREK, un control crucero todo terreno diseñado para ofrecer mayor estabilidad y rendimiento en condiciones off-road exigentes.