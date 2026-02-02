Premios Los Mejores 2026: Finalistas Mejor Auto
Cinco modelos compiten en la categoría Auto del premio Los Mejores, con propuestas orientadas a soluciones más eficientes, seguras y ajustadas a las necesidades del uso diario.
La categoría Auto del premio Los Mejores reúne a cinco finalistas que representan distintas formas de entender la movilidad actual en Chile. Híbridos enchufables, microhíbridos y eléctricos puros comparten un objetivo común: responder a las necesidades reales del día a día, con foco en consumo, autonomía, equipamiento y seguridad, sin perder de vista el contexto local.
Changan Eado Plus iDD
El Eado Plus iDD se distingue por su condición de sedán híbrido enchufable con una autonomía eléctrica declarada de hasta 120 km, suficiente para cubrir traslados urbanos sin uso del motor a combustión.
Su sistema iDD combina un motor 1.5 litros con un propulsor eléctrico, entregando cifras de potencia y torque poco habituales en su segmento. A eso suma un habitáculo amplio, maletero de 500 litros, doble pantalla digital y asistencias a la conducción que se amplían en su versión Elite.
Suzuki Dzire Hybrid
El Dzire Hybrid sobresale por su enfoque en seguridad, respaldado por las cinco estrellas obtenidas en Global NCAP. De serie incorpora seis airbags y controles electrónicos clave, algo poco común entre sedanes compactos.
Su sistema microhíbrido apoya al nuevo motor de tres cilindros para reducir consumo, logrando rendimientos altos en carretera y ciudad, junto a un equipamiento funcional pensado para el uso diario.
MG3
El MG3 presenta un diseño más fluido y moderno, con frontal de capó ascendente, faros afilados y parrilla protagonista, mientras que el interior incluye tablero digital y pantalla de 10 pulgadas para el sistema multimedia.
Mecánicamente, ofrece un motor 1.5 litros aspirado de 109 hp con opción a microhibridación de 12 o 48 V, y una versión híbrida autorrecargable que combina el mismo motor con un propulsor eléctrico de 95 hp, logrando 176 hp en conjunto y una batería de 2,1 kWh, enfocada en eficiencia, bajo consumo y menores emisiones.
JAC Ignite 30X
El Ignite 30X apuesta por la electromovilidad urbana con una propuesta bien equipada. Su motor eléctrico entrega 134 Hp y se alimenta de una batería de 41 kWh, con autonomías cercanas a los 400 km bajo ciclo CLTC.
Destaca por su pantalla central de gran tamaño, techo panorámico, cámara 360° y un completo paquete de asistencias avanzadas, además de opciones de carga rápida que reducen los tiempos de espera.
Hyundai Inster
El Inster se posiciona como un SUV mini eléctrico pensado para la ciudad. Ofrece dos opciones de batería, autonomías superiores a los 300 km y carga rápida que permite recuperar gran parte de la energía en pocos minutos.
Su equipamiento incluye doble pantalla digital, conectividad avanzada, función V2L y un amplio conjunto de asistencias a la conducción, en un formato compacto y fácil de maniobrar.
