SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Premios Los Mejores 2026: Finalistas Mejor Auto

    Cinco modelos compiten en la categoría Auto del premio Los Mejores, con propuestas orientadas a soluciones más eficientes, seguras y ajustadas a las necesidades del uso diario.

     

    La categoría Auto del premio Los Mejores reúne a cinco finalistas que representan distintas formas de entender la movilidad actual en Chile. Híbridos enchufables, microhíbridos y eléctricos puros comparten un objetivo común: responder a las necesidades reales del día a día, con foco en consumo, autonomía, equipamiento y seguridad, sin perder de vista el contexto local.

    Changan Eado Plus iDD

    El Eado Plus iDD se distingue por su condición de sedán híbrido enchufable con una autonomía eléctrica declarada de hasta 120 km, suficiente para cubrir traslados urbanos sin uso del motor a combustión.

    Su sistema iDD combina un motor 1.5 litros con un propulsor eléctrico, entregando cifras de potencia y torque poco habituales en su segmento. A eso suma un habitáculo amplio, maletero de 500 litros, doble pantalla digital y asistencias a la conducción que se amplían en su versión Elite.

    Suzuki Dzire Hybrid

    El Dzire Hybrid sobresale por su enfoque en seguridad, respaldado por las cinco estrellas obtenidas en Global NCAP. De serie incorpora seis airbags y controles electrónicos clave, algo poco común entre sedanes compactos.

    Su sistema microhíbrido apoya al nuevo motor de tres cilindros para reducir consumo, logrando rendimientos altos en carretera y ciudad, junto a un equipamiento funcional pensado para el uso diario.

    MG3

    El MG3 presenta un diseño más fluido y moderno, con frontal de capó ascendente, faros afilados y parrilla protagonista, mientras que el interior incluye tablero digital y pantalla de 10 pulgadas para el sistema multimedia.

    Mecánicamente, ofrece un motor 1.5 litros aspirado de 109 hp con opción a microhibridación de 12 o 48 V, y una versión híbrida autorrecargable que combina el mismo motor con un propulsor eléctrico de 95 hp, logrando 176 hp en conjunto y una batería de 2,1 kWh, enfocada en eficiencia, bajo consumo y menores emisiones.

    JAC Ignite 30X

    JAC Ignite 30X

    El Ignite 30X apuesta por la electromovilidad urbana con una propuesta bien equipada. Su motor eléctrico entrega 134 Hp y se alimenta de una batería de 41 kWh, con autonomías cercanas a los 400 km bajo ciclo CLTC.

    Destaca por su pantalla central de gran tamaño, techo panorámico, cámara 360° y un completo paquete de asistencias avanzadas, además de opciones de carga rápida que reducen los tiempos de espera.

    Hyundai Inster

    El Inster se posiciona como un SUV mini eléctrico pensado para la ciudad. Ofrece dos opciones de batería, autonomías superiores a los 300 km y carga rápida que permite recuperar gran parte de la energía en pocos minutos.

    Su equipamiento incluye doble pantalla digital, conectividad avanzada, función V2L y un amplio conjunto de asistencias a la conducción, en un formato compacto y fácil de maniobrar.

    Más sobre:NoticiasPremios Los MejoresMejores autosHíbridos enchufablesmicrohíbridoseléctricosChangan Eado Plus iDDSuzuki Dzire HybridMG3JAC Ignite 30XHyundai Inster

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas

    “Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México

    Con Brasil y México: Presidente Boric oficializa inscripción de candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    Ex primera dama de Corea del Sur intenta revocar su condena a 20 meses de prisión

    “Que te asalten cinco cabros chicos con cuchillas...”: actor Osvaldo Silva relata robo que sufrió junto a su esposa Cecilia Cucurella

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    “Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México
    Chile

    “Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México

    Con Brasil y México: Presidente Boric oficializa inscripción de candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    “Que te asalten cinco cabros chicos con cuchillas...”: actor Osvaldo Silva relata robo que sufrió junto a su esposa Cecilia Cucurella

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas
    Negocios

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas

    La desaparición de Pampa Calichera, la histórica sociedad creada en 1986 para que sus trabajadores se convirtieran en accionistas

    Un hombre de confianza para la Casa Blanca

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación
    Tendencias

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Vasco da Gama le responde a Jean Meneses: “No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad”
    El Deportivo

    Vasco da Gama le responde a Jean Meneses: “No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad”

    El descargo de Raphinha que salpica a Dembélé y Lamine Yamal: “Con la temporada que tuve, debí ganar el Balón de Oro”

    En respuesta a cánticos xenófobos: la celebración de Fornals y Abde en la victoria del Betis de Pellegrini ante Valencia

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky
    Cultura y entretención

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky

    Premios Grammy: Bad Bunny se convierte en el primer artista en ganar “álbum del año” con un disco completamente en español

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Ex primera dama de Corea del Sur intenta revocar su condena a 20 meses de prisión
    Mundo

    Ex primera dama de Corea del Sur intenta revocar su condena a 20 meses de prisión

    Andrés de Inglaterra, Sarah Ferguson y Elon Musk: las nuevas revelaciones de los archivos del caso Epstein

    Liberación de presos políticos, cambios en las FF.AA. y ley de hidrocarburos: las medidas de Delcy Rodríguez a un mes de la captura de Maduro

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas