Premios Los Mejores 2026: Finalistas Mejor SUV grande

La venta de SUV ha tenido un ascenso sostenido durante los últimos años en Chile, pasando de disputar con los vehículos de pasajeros el primer lugar en la participación de mercado a superar por primera vez en 2025 el 50% (51,1%), una cifra que lo confirma como el tipo de vehículo preferido por los usuarios.

La cifra de lanzamientos en 2025 volvió a ser importante y llevó nuevamente a dividir la categoría en dos, quedando en la de SUV grande aquellos vehículos de dos volúmenes, de tres o cinco puertas con apariencia de todoterreno que midan más de 4,7 metros de longitud, sin importar si tienen dos o tres corridas de asientos.

Chery Tiggo 9

Un SUV de gran tamaño y enfoque familiar, con una propuesta que combina diseño robusto y alto nivel de equipamiento. Mide 4.820 mm de largo, 1.930 mm de ancho y 1.698 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.820 mm.

Su estética destaca por la parrilla cromada de gran tamaño, faros full LED, parachoques esculpido y llantas de aleación bitono de 20 pulgadas. En el interior ofrece tres corridas de asientos, tapiz de ecocuero, climatizador automático bizona con salidas traseras, sunroof panorámico eléctrico, iluminación ambiental multicolor y un panel digital curvo compuesto por dos pantallas de 12,3 pulgadas.

Su motor es un 2.0 litros turbo TGDI de 254 Hp y 390 Nm, asociado a una transmisión automática DCT de siete velocidades.

Changan Group introduce Deepal, su nueva marca en Chile.

Deepal S07

La marca debutó en Chile con este SUV electrificado, disponible en dos configuraciones. La versión 100% eléctrica incorpora una batería de 79,97 kWh de fosfato de hierro, con una potencia de 215 Hp y 320 Nm, y una autonomía de hasta 560 kilómetros según el ciclo NEDC.

En carga, requiere 14,5 horas con cargador de 7 kW o solo 1,6 horas con carga ultra rápida de hasta 93 kW. La variante de rango extendido enchufable combina un motor eléctrico con un propulsor a gasolina de 1.5 litros que actúa como generador, alcanzando 235 Hp y 320 Nm, y una autonomía total de hasta 1.170 kilómetros.

Exeed RX

El Exeed RX apuesta por un enfoque premium, con versiones de tracción delantera y AWD. Ofrece dimensiones generosas y un maletero de 660 litros.

Su motorización corresponde a un bloque bencinero 2.0 turbo que entrega 245 Hp y 385 Nm, asociado a una caja automática DCT de siete marchas.

En el habitáculo destaca por sus asientos de cuero calefaccionados y ventilados en ambas filas, una pantalla curva de 24,6 pulgadas con conectividad inalámbrica y un sistema de audio Sony con 14 parlantes.

Ford Expedition

Pensada para familias numerosas y uso recreativo, la Ford Expedition está equipada con un motor EcoBoost V6 de 3.5 litros que desarrolla 400 Hp y 650 Nm. Cuenta con tracción 4WD, selector de modos de terreno y tres filas de asientos con capacidad para hasta ocho pasajeros.

En diseño resalta por sus llantas de 22 pulgadas, barras portaequipaje cromadas, faros LED y techo panorámico eléctrico. Incorpora iluminación 360° y avanzados sistemas de asistencia al remolque como Pro Trailer Backup Assist y Pro Trailer Hitch Assist.

El Haval H6 presenta una nueva imagen.

GWM Haval H6

Construido sobre la plataforma modular LEMON, el GWM Haval H6 ofrece una estructura más rígida y dimensiones de 4.703 mm de largo y 2.738 mm entre ejes.

Su nuevo motor 2.0 turbo entrega 235 Hp y 385 Nm, acoplado a una transmisión automática de doble embrague, con opciones de tracción delantera o total.

En el interior se eliminó la palanca de cambios tradicional, dando paso a una varilla en la columna de dirección, lo que permitió ampliar la consola central y mejorar la funcionalidad. Recientemente sumó una versión híbrida enchufable.

Hyundai Palisade

La segunda generación de la Hyundai Palisade llegó con una inédita motorización híbrida. Combina un motor turbo de 2.5 litros con dos motores eléctricos, logrando 330 Hp y 460 Nm, y una autonomía cercana a los 1.000 km. Mide 5.060 mm de largo y destaca por su nueva parrilla, luces full LED, llantas de 20” y 21” y sunroof de doble panel. En seguridad incorpora siete airbags de serie y múltiples asistencias a la conducción.

Jetour T1

El Jetour T1 se ofrece en versiones 1.5T y 2.0T, con potencias de 167 Hp y 241 Hp, respectivamente. La variante 1.5T cuenta con tracción 4x2 y caja 7 DCT, mientras que la 2.0T suma tracción XWD, transmisión automática de ocho marchas y múltiples modos de conducción, incluido el modo inteligente X.

Su equipamiento incluye sunroof panorámico, climatizador dual, asientos de ecocuero calefaccionados y una pantalla central de hasta 15,6 pulgadas.

Lynk & Co 08

Basado en la plataforma CMA EVO, el Lynk & Co 08 es un SUV híbrido enchufable que combina un motor 1.5 turbo con uno eléctrico, alcanzando 345 Hp y 580 Nm. Incorpora una batería NMC de 39,6 kWh que permite hasta 200 km en modo eléctrico y una autonomía combinada de 1.100 km. La carga rápida permite pasar del 30% al 80% en solo 28 minutos.

Toyota 4Runner

Regresó al país tras 15 años con dos versiones y un nuevo motor turbo de 2.4 litros que entrega 278 Hp y 430 Nm. Se asocia a una transmisión automática de ocho velocidades y caja reductora. En seguridad incorpora el paquete Toyota Safety Sense, junto con monitor de punto ciego, asistente de tráfico cruzado trasero y ocho airbags de serie.