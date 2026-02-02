SUSCRÍBETE POR $1100
    Premios Los Mejores 2026: Finalistas SUV

    Los finalistas en la categoría SUV muestran la variedad y evolución del segmento, con modelos híbridos, eléctricos y tradicionales que marcarán pauta en Chile.

     

    La categoría SUV de los premios Los Mejores reúne modelos que reflejan las tendencias actuales del mercado chileno: más opciones eléctricas e híbridas, tecnología accesible y un abanico de propuestas que se ajustan a diferentes necesidades familiares y urbanas. Los finalistas llegan desde distintos países, ofreciendo diversidad en motorización, diseño y equipamiento.

    Changan CS55 Plus IDD

    El Changan CS55 Plus IDD es un SUV mediano híbrido enchufable que destaca por su excelente relación precio-calidad-eficiencia y hasta 1.085 km de autonomía combinada.

    Su diseño moderno incluye faros LED y llantas bitono, mientras que el interior combina acabados de calidad con tecnología avanzada como clúster digital de 10,25″, pantalla táctil de hasta 12,3″ y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

    La seguridad llega hasta seis airbags y asistencias ADAS como control crucero adaptativo y detector de punto ciego.

    Una máscara agresiva inspirada en un tiburón, elementos de diseño triangulares y el capot con nervaduras son los sellos del Terramar.

    Cupra Terramar

    SUV deportivo de segmento C con diseño agresivo inspirado en un tiburón, proporciones perfectas y suspensión deportiva. En el interior combina tecnología y ergonomía con Digital Cockpit de 10,25″, pantalla táctil de hasta 12,9″, sistema de audio Sennheiser opcional y butacas deportivas.

    Su motor 1.5 Turbo MEHV de 150 Hp con caja DSG de 7 velocidades garantiza un manejo ágil, mientras que la seguridad incluye seis airbags y asistencias como frenado autónomo, detector de punto ciego y asistente de estacionamiento inteligente.

    Deepal S05

    SUV eléctrico y REEV que destaca por su gran autonomía: hasta 1.129 km en REEV y 460 km en BEV, con carga rápida. Su diseño moderno y aerodinámico, faros full LED y puertas sin marco se combinan con un interior tecnológico, pantalla táctil de 15,4″, HUD, cargador inalámbrico y climatizador, así como 19 asistencias avanzadas de conducción.

    Ford Territory

    SUV familiar con diseño renovado, conectividad avanzada FordPass y motor EcoBoost 1.5L de 158 Hp. Su interior es espacioso y funcional con pantalla de 12″, tapiz de cuero, techo panorámico y climatizador bi-zona. La seguridad incluye seis airbags y Ford Co-Pilot 360™, con control de crucero adaptativo y asistencias de pre-colisión. Maletero de 448 litros y asientos abatibles 60/40 aumentan su practicidad.

    Jaecoo 5

    Jaecoo 5

    SUV familiar y robusto, ideal para distintos terrenos con ángulos de ataque de 20°, salida de 30° y vadeo de hasta 600 mm. Destaca por su interior higiénico con tapizados antibacterianos, climatización optimizada y su innovador modo karaoke con subwoofer y micrófono, pensado para entretenimiento mientras el vehículo está detenido.

    Jeep Avenger

    SUV subcompacto con ADN todoterreno, altura libre de 200 mm y siete modos de conducción, incluyendo asistente de descenso de pendientes. Diseño robusto con parrilla cerrada de siete ranuras y focos traseros en forma de X. Interior tecnológico con dos pantallas de 10,25″, Android Auto y Apple CarPlay, y hasta 34 litros de almacenamiento. Motorizaciones disponibles: gasolina, híbrida ligera y eléctrica de 156 Hp con 400 km de autonomía.

    Nissan Kicks

    SUV que creció en dimensiones y adopta un diseño moderno con líneas cuadradas, parrilla oscurecida y faros LED envolventes. Interior tecnológico con doble pantalla de 12,3″ y materiales refinados. Seguridad con seis airbags y Nissan Intelligent Mobility. Motor 2.0L aspirado de 142 Hp con transmisión CVT y rendimiento mixto de 14 km/l.

    Subaru Forester

    SUV confiable con tracción integral simétrica, motor bóxer de 185 Hp o híbrido e-bóxer de 164 Hp. Interior con pantalla multimedia vertical de 11,6″ y ocho airbags. Plataforma reforzada y tecnología EyeSight actualizada para mayor seguridad y control dentro y fuera de carretera.

    Volkswagen Tera

    SUV de entrada con diseño moderno y presencia robusta, cinco estrellas Latin NCAP. Tablero digital de 8″-10,25″, sistema multimedia VW Play 10,1″ y conectividad completa. Paquete ADAS con asistencias como control de crucero adaptativo, detector de punto ciego y frenado autónomo. Motorizaciones 1.6 MSI y 1.0 TSI eficientes y confiables.

    Volkswagen Tiguan

    SUV de tercera generación con mayor tamaño y capacidad de carga (648 litros). Plataforma MQB Evo con motores gasolina, diésel e híbridos enchufables. Interior tecnológico con sistema MIB4, tablero de 10,25″ y conectividad Apple CarPlay/Android Auto. Versiones PHEV con autonomía eléctrica hasta 100 km y asistencias Park Assist Plus y Pro para estacionamiento remoto.

