RB17: Red Bull presenta su auto de pista tan rápido como un F1

Red Bull dio a conocer el diseño definitivo del RB17, un modelo de uso en pista que, según datos internos de simulación, es capaz de marcar tiempos más rápidos que un monoplaza de Fórmula Uno actual. Aunque su nombre remite al “Circo”, no se trata de un auto de competición reglamentado, sino un vehículo de producción limitada diseñado para track days.

Es el primer auto desarrollado íntegramente por Red Bull Advanced Technologies, división que anteriormente participó en proyectos como el Aston Martin Valkyrie. En este caso, la compañía trabajó sin socios externos, con Adrian Newey a la cabeza del diseño aerodinámico y conceptual antes de su partida para dirigir Aston Martin.

El prototipo fue presentado en el Festival de Goodwood en 2024, y ahora se confirma el aspecto final del modelo que entrará en producción durante la próxima primavera europea. La fabricación estará limitada a solo 50 unidades, todas vendidas de antemano.

El Red Bull RB17 cuenta con un motor V10 atmosférico de 4,5 litros que, junto a un sistema eléctrico, entrega una potencia combinada cercana a 1.200 caballos, acoplado a una transmisión secuencial de seis velocidades que envía la fuerza a las ruedas traseras.

Su chasis de fibra de carbono permite un peso total inferior a 900 kg, mientras que la aerodinámica genera niveles de carga cercanos al peso del vehículo, favoreciendo tiempos de vuelta comparables a los de un F1, de alrededor de 350 km/h, aunque algunas simulaciones lo ubican por encima en algunos circuitos.

La suspensión es tipo pushrod ajustable en los cuatro ejes y los frenos son carbocerámicos, pensados para soportar el uso intenso en pista.

Exclusivo para la pista

A diferencia de otros hiperdeportivos desarrollados con tecnología de la Fórmula Uno, como el Mercedes-AMG One o el Aston Martin Valkyrie, el RB17 no está homologado para circular por la calle. Su enfoque es completamente radical y orientado al uso en circuito, con una aerodinámica extrema y soluciones técnicas propias de la alta competencia.

Si bien la empresa británica Lanzante ha señalado que estudia una posible adaptación para hacerlo utilizable fuera del circuito, por ahora cualquier intención en ese sentido circula dentro del ámbito de las especulaciones.