Recomendaciones para evitar que una falla en el auto en Fiestas Patrias

Entre el viernes 12 y el domingo 21 de septiembre, las autoridades estiman que saldrán de la Región Metropolitana más de un millón de vehículos, con un peak para este miércoles 17 y jueves 18.

Para evitar que una falla en el auto arruine las Fiestas Patrias o, al menos, genere un desagradable inconveniente, hay algunas recomendaciones que siempre es importante seguir antes de iniciar el viaje.

Tomás Ramírez, gerente de Postventa y Flotas de Mitsubishi Motors Chile, asegura que “la experiencia nos muestra que muchos de los problemas que enfrentan los conductores en carretera están asociados a detalles que pudieron haberse detectado antes de salir: un neumático en mal estado, un líquido bajo o una luz que no funciona. Son acciones simples, pero que reducen significativamente el riesgo de accidentes”.

El ejecutivo detalla algunos puntos que los conductores deberían verificar antes de salir a la ruta:

● Neumáticos: revisar la presión de los cuatro neumáticos y el de repuesto, además de constatar el desgaste o posibles daños.

● Niveles de líquidos: controlar aceite, líquido de frenos, refrigerante y limpiaparabrisas, rellenando o reemplazando cuando corresponda.

● Frenos: estar atentos a sonidos inusuales o a la sensación del pedal; pastillas o discos en mal estado representan un riesgo importante.

● Luces: comprobar que todas funcionen correctamente, incluidas las delanteras, intermitentes, de freno y marcha atrás.

● Documentación: llevar siempre licencia de conducir, permiso de circulación, padrón y seguro obligatorio (SOAP).

● Kit de emergencia: mantener a mano botiquín, extintor, gata, llave de ruedas, triángulo de seguridad y chaleco reflectante.