Seis meses de cárcel para el conductor de este camión que entró contra el tránsito en una autopista

Hace apenas unos días la BBC dio cuenta de una noticia para no creer. Las cámaras de una autopista cercana a Birmingham captaron a un camión con acoplado incorporándose a la vía de alta velocidad de tres carriles. ¿El problema? Lo hacía en contra del tránsito. Pero ello no fue lo peor, ya que que una vez que el conductor se dio cuenta de su error, no halló mejor solución que hacer un giro en U. Este hecho aconteció el 21 de enero pasado pero recién ahora la Staffordshire Police lo ha hecho público.

Tras ser identificado, el chofer del camión recibió una condena de seis meses de cárcel y una suspensión de licencia de un año y tres meses. Las autoridades judiciales no toleraron su conducta temeraria, la que además tuvo como agravantes haber sido cometida en una vía resbalosa producto de la humedad y justo en el horario punta.

Ya nos quisiéramos una justicia así por estos lados...