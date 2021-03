Los millonarios números de Su Majestad

Un relojito suizo. Esa parece ser la definición perfecta de Roger Federer. El tenista, quien realizará durante noviembre su primera gira latinoamericana, a sus 37 años acumula una serie de récords individuales que van desde los 20 títulos de Grand Slam y 102 campeonatos de la ATP, a las 237 semanas consecutivas como número uno del mundo. También es el tenista con mayores ganancias en la historia, acumulando más de 115 millones de dólares en premios.

Pero Federer no solo reina dentro de la cancha. Según la revista Forbes, el helvético también es el primero en ganancias gracias a patrocinadores, superando a figuras como LeBron James, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En el último año, no hubo otro deportista que se embolsara beneficios publicitarios como el suizo, quien acumuló US$ 86 millones solo por concepto de auspiciadores desde el 31 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2019.

---

Ingresos anuales por auspiciadores

US$ 6 millones

» NetJets (aviones privados)

US$ 5 millones

» Mercedes-Benz (automotriz)

US$ 4 millones

» Lindt (chocolates)

US$ 2 millones

» Credit Suisse (Banco Suizo)

US$ 8 millones

» Rolex (relojería)

US$ 8 millones

» Barilla (pastas)

US$ 30 millones

» Uniqlo (ropa deportiva)

US$ 8 millones

» Moet Chandon (champagne)

US$ 7 millones

» Sunrise (telecomunicaciones)

---

Es que "Su Majestad" se ha preocupado de establecer lazos con empresas de diversos rubros, aprovechando la ventaja que le entrega la universalidad del tenis. A eso suma una imagen intachable, respetable y admirada por todos, cualidad que le facilita cerrar acuerdos millonarios. Y si a eso se le agrega la disciplina, dedicación y las escasas lesiones del oriundo de Basilea, la ecuación de marketing es perfecta.

Uno de los convenios más llamativos lo firmó hace un año, cuando finalizó su alianza con Nike y se convirtió en rostro de la marca de ropa deportiva Uniqlo. La firma japonesa le reportará US$ 30 millones cada año, en un período que se extenderá hasta 2028. Con esto, triplicó lo que le entregaba la reconocida marca de ropa y zapatillas.

Rolex es otra compañía con un acuerdo interesante, basado más en la persona que en un papel. Con la firma de relojes tiene una alianza indefinida, la que le permite recibir ocho millones de dólares cada temporada.

Basado también en la confianza, aunque sumado a aspectos emocionales, la alianza con Wilson es otra de las llamativas. Aunque se desconoce la cifra que le reporta a Federer, el acuerdo con la empresa que le suministra las raquetas es de por vida. "Mi héroe, Stefan Edberg, usaba una raqueta Wilson, así que creo que eso me ayudó a tomar la decisión de esa marca y nunca cambié después de eso", reconocería Federer hace un tiempo, agregando que "me quedé con Wilson para siempre, fue un acuerdo de por vida, es un sueño hecho realidad, así que ha sido una asociación exitosa. Me han dado la raqueta que me ha hecho ganar todo, así que no podría estar más agradecido".

La maquinita de hacer dinero se completa con Mercedes-Benz, con quien firmó un contrato por una década en 2017 por US$ 5 millones cada año; con Lindt tiene un acuerdo hasta 2022 por US$ 4 millones al año; Credit Suisse le reporta US$ 2 millones desde 2009; la empresa de pasta Barilla tiene contrato de cinco años con el helvético por US$ 8,1 millones hasta 2022, mientras la empresa de aviones privados NetJets le da a Federer US$ 6 millones al año.

» Su Majestad: Proyecto social

La vida de Roger Federer se ha estrechado con el mundo empresarial. Organizador de la Laver Cup, torneo de tenis que reúne a los mejores jugadores de Europa y Estados Unidos, también se le suele ver en exhibiciones alrededor del mundo. Ahora, será por primera vez el turno de Latinoamérica.

Pero si bien la vida fuera de la cancha es un éxito a nivel comercial, otro aspecto que le preocupa al tenista suizo está relacionado al funcionamiento de la fundación que lleva su nombre. "A los 22 años, yo era un tenista que había ganado su primer título de Grand Slam e iba camino de convertirme en el número 1 en el mundo. Pero tener éxito profesional no era suficiente. Ahí surgió el momento en el que me pregunté a mí mismo ¿cómo quiero desarrollarme a nivel personal?", comentó Federer cuando se le preguntó por la razón de crear esta organización que ayuda a niños de escasos recursos.

---

La esperada gira latinoamericana

Chile, Santiago

» 19 de noviembre

» Rival: Alexander Zverev

» Precios: desde $ 75.000 a $ 375.000

Argentina, Buenos Aires

» 20 de noviembre

» Rival: Juan Martín del Potro

» Precios: desde $ 75.000 a $ 185.000

Colombia, Bogotá

» 22 de noviembre

» Rival: Alexander Zverev

» Precios: desde $ 107.500 a $ 340.000

México, Ciudad de México

» 23 de noviembre

» Rival: Alexander Zverev

» Precios: desde $ 16.500 a $ 350.000

Ecuador, Quito

» 24 de noviembre

» Rival: Alexander Zverev

» Precios: desde $ 70.000 a $ 590.000

* Valores en pesos chilenos

---

"Sabía que quería apoyar a los niños que viven en la pobreza creando mi propia fundación. Desde muy joven tuve el profundo deseo de ayudar a las personas que no han tenido tanta suerte como yo. Mi madre es de Sudáfrica y crecí viendo la pobreza extrema de primera mano. Durante las vacaciones que pasaba allí, visitando a mi familia, desde muy temprana edad me di cuenta de que no todos los niños disfrutan de los mismos privilegios que en Suiza. Es por eso que fundé la Fundación Roger Federer en 2003, comenzando un viaje emocionante y educativo", agregó el de Basilea.

El desarrollo de la fundación parece ser el gran proyecto que lo moverá cuando abandone el tenis, por lo mismo, se encuentra trabajando en un programa que permite conseguir el máximo de beneficios para los más pequeños. "La filantropía, como el tenis, exige tiempo y disciplina. Seguimos un estricto sistema de controles y equilibrios y un ciclo efectivo de gestión de proyectos. La transparencia y la evaluación de nuestro compromiso también son fundamentales", dijo Federer.

“Tarde o temprano, llegará el momento en el que mi carrera tenística esté terminada y tenga más tiempo para dedicarme a mi fundación. Definitivamente, espero poder viajar más a África, visitar nuestros programas y recaudar más dinero para nuestra causa. Por supuesto, habrá desafíos en el camino, pero espero crecer en mi conocimiento y experiencia todos los días. Convertirse en un buen filántropo es un viaje sin fin”. Es la palabra de “Su Majestad”, uno que reina dentro y fuera de la cancha. MT