Subaru Evoltis: el “Mejor Suv Grande” del año en Chile

Subaru Chile, se complace en anunciar que Evoltis, la Gran Evolución de Subaru, fue escogido como “Mejor SUV Grande” del Año en la XIV versión de los premios Los Mejores entregado por la agrupación que reúne periodistas y comunicadores de la prensa especializada nacional.

Evoltis participó en una categoría sumamente competitiva compuesta por 5 modelos referentes dentro del segmento de los Large SUV, aventajando entre otros a Chevrolet Tahoe/ Suburban y Volkswagen Atlas (ganador del 2019), en una votación muy ajustada donde participaron 18 comunicadores de medios especializados.

Evoltis, con sólo dos meses a la venta en el mercado nacional, irrumpe redefiniendo el valor de un verdadero Large SUV brindando versatilidad, maniobrabilidad y placer de conducir único, incluso bajo condiciones extremas, incorporando tecnologías de vanguardia como EyeSight y X-Mode.

Reúne los más altos estándares en seguridad con un amplio espacio interior, confortable, funcional y refinado junto al más alto nivel de performance con una conducción entretenida basado en su core tecnológico Symmetrical All Wheel Drive y Motor Subaru Boxer Horizontalmente Opuesto turbo de 2.4L, Control Electrónico de Estabilidad, 7 airbags como equipamiento de norma y reconocido como Top Safety Pick Plus por el Insurance Institute for Highway Safety y cinco estrellas en seguridad de la NHTSA.

Para Javier Gasson, gerente Subaru Chile, “la marca en su búsqueda por construir automóviles más seguros y para toda la familia, desarrolló lo más grande de Subaru”, explica. “Evoltis ha sido aclamado en el mundo entero, no sólo por su seguridad y tecnología, sino también por su maniobrabilidad, espacio interior y confort superior sobre diferentes condiciones de camino o clima. Engloba la esencia de Confidence in Motion, compromete una ingeniería de excelencia, en armonía con los valores y estilos de vida de las personas y hoy con este nuevo reconocimiento queda ampliamente demostrado”, señaló.

