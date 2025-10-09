Suzuki quiere conquistar Europa con un mini compacto eléctrico

Su presentación oficial está programada para el Salón de Tokio, que parte el 30 de octubre. Sin embargo, Suzuki ha querido adelantar todos los modelos que presentará ahí y entre ellos destacó la premiere mundial del conceptual Vision e-Sky.

De esta forma, la marca japonesa sigue la línea de otras compañías que están desarrollando y mostrando avances de automóviles compactos para el mercado europeo, pensando en la eventual nueva categoría de eléctricos urbanos que planean abrir en la Unión Europea.

De acuerdo a la marca japonesa, “este modelo conceptual se comercializará durante el año fiscal 2026 (puede ser hasta marzo de 2027) como un vehículo eléctrico de batería (BEV) que satisfaga las necesidades de los clientes que utilizan regularmente el minicoche como medio de transporte diario, como para desplazamientos diarios, compras y viajes cortos en vacaciones".

Basado en el lema “Único, inteligente, positivo”, el Vision e-Sky tiene un largo total de 3.395 mm, un ancho de 1.475 mm y una altura de 1.625 mm. Su autonomía es de más de 270 kilómetros.

La Unión Europea evalúa la creación de un nuevo segmento automotriz denominado “E-Car”, enfocado en vehículos eléctricos más asequibles, de tamaño reducido y con prestaciones mecánicas básicas, muy parecido a los kei cars que se han popularizado en Japón.

Se espera que sean autos de no más de 70 Hp de potencia, que no midan más de 3,8 metros y cuyo peso no supere los 1.000 kilos, con la batería incluida, con precios de entrada entre 15 mil y 20 mil euros (cerca de $16,5 millones y $22 millones), para que más personas, especialmente jóvenes, puedan acceder a ellos.

Se espera que este segmento pueda operar a partir de 2028.