Tesla desarrollará una nueva plataforma en sus próximos vehículos

En el último reporte financiero de Tesla informó que se encuentra en el desarrollo de una nueva plataforma para el futuro de sus próximo modelos los cuales serán totalmente nuevos. Este importante cambio se informará con mayores detalles el próximo 1 de marzo del 2023 en el Investor Day.

Según informa el propio Elon Musk, propietario de la marca norteamericana este desarrollo de la nueva plataforma permitirá un mayor volumen de fabricación y un menor costo en su fabricación, por lo que se apronta una nueva era, no obstante, aún no se sabe cuándo será la fecha de inicio de este proyecto.

“Nuestra plataforma de nueva generación se encuentra en desarrollo, y compartiremos nuevos detalles sobre ella este próximo 1 de marzo durante el Día del Inversor”, señaló la compañía norteamericana.

Si bien, aún no se tiene información oficial, existen diferentes informes publicados a finales del 2022 e inicios del 2023 por la prensa especializada, los cuales indican que esta nueva plataforma se utilizará en vehículos más pequeños que el Model 3 y el Model Y. En un principio se pensó que esta arquitectura se podría ver en 2023 con el ya anunciado Model 2 o más conocido como Model C, no obstante, Musk descartó esta posibilidad.

La reducción de costos que se estima con la nueva plataforma es de un 50% y es de suponer que esta nueva base contaría con una importante evolución de los vehículos eléctricos, algo fundamental para la marca pues se especializan en este tipo de autos.