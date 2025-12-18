SUSCRÍBETE POR $1100
    Toyota lanza al Urban Cruiser eléctrico en Europa

    El modelo se posiciona como la puerta de entrada a la electromovilidad de la marca japonesa en el segmento B-SUV.

     

    La ofensiva de vehículos 100% eléctricos de Toyota en Europa no da tregua. Así llega el nuevo Urban Cruiser, un SUV urbano que vuelve asociado ahora a un modelo completamente eléctrico, diseñado para competir en uno de los segmentos de mayor crecimiento en Europa.

    El vehículo se integra a la familia eléctrica de la marca junto al renovado bZ4X y al próximo C-HR+, reforzando la presencia de la marca en los principales nichos del mercado de autos eléctricos. En línea con su estrategia multipath, el modelo convive con alternativas híbridas como el Yaris Cross, ofreciendo a los clientes opciones de cero y bajas emisiones según sus necesidades de movilidad.

    Imagen robusta

    Con 4,28 metros de largo, 1,80 m de ancho y una distancia entre ejes de 2,70 m, el Urban Cruiser es apenas más grande que el Yaris Cross, pero con un planteamiento claramente más tecnológico. Su diseño exterior adopta el lenguaje “Urban Tech”, con una imagen robusta, pasos de rueda marcados y el frontal “hammerhead” característico de los últimos Toyota eléctricos.

    A nivel mecánico, la gama contempla tres configuraciones, con dos opciones de batería: 49 y 61 kWh, ambas con tecnología LFP (litio-ferrofosfato), destacadas por su durabilidad y menor costo. Las versiones ofrecen potencias entre 144 y 184 Hp, con tracción delantera o integral, y autonomías que alcanzan hasta 426 km según el ciclo WLTP. La recarga rápida permite pasar del 10% al 80% en cerca de 45 minutos, reforzando su enfoque como vehículo urbano y de uso diario.

    El interior funcional

    El interior apuesta por una experiencia digital y funcional, con un panel integrado que combina un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia táctil de 10,1 pulgadas. Según versión, suma conectividad inalámbrica, cargador inalámbrico, iluminación ambiental, puertos USB delanteros y traseros, además de un completo paquete de asistencias a la conducción y sistemas de seguridad activa.

    Uno de los puntos fuertes del Urban Cruiser es su aprovechamiento del espacio interior. Gracias a su plataforma eléctrica dedicada y a un sistema de asientos traseros deslizables y abatibles, ofrece una versatilidad poco común en su categoría, con una capacidad de carga que puede llegar hasta los 566 litros.

    Sin embargo, el lanzamiento del Urban Cruiser también viene acompañado de una decisión comercial que ha generado comentarios en Europa, luego que Toyota optara por comercializar el modelo solo en mercados donde la electrificación está más avanzada, como Alemania, dejando fuera a países como España.

    ToyotaUrban CruiserSUVVehículos eléctricosElectromovilidad

