World Car Awards achica el cerco de finalistas en sus seis categorías

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 1 minuto

Imagen referencial.

El jurado compuesto por 102 periodistas de 33 países (incluido Chile) adelantó los candidatos 2022 en las categorías World Car of the Year, World Electric Vehicle of the Year, World Urban Car, World Luxury Car, World Performance Car y World Car Design of the Year.