60 días casi sin inmigración: la medida “sin precedentes” anunciada por Trump

En una medida que ha sido calificada de “sin precedentes”, el Presidente Donald Trump iba a firmar una orden ejecutiva que suspenderá gran parte de la inmigración hacia Estados Unidos por 60 días, bajo el argumento que esto tiene como fin proteger al país del “enemigo invisible”, por el coronavirus y para asegurar trabajos para los estadounidenses, en medio de un alza considerable del desempleo.

Trump ya había adelantado esta orden ejecutiva el lunes en la noche en un tuit y había tomado por sorpresa a varios funcionarios de gobierno en Washington, al tiempo que los abogados del Departamento de Justicia revisaban -según The New York Times- los alcances de esta medida y evaluaban la autoridad legal para llevar adelante esta iniciativa.

Se esperaba que Trump anunciara una pausa temporal para la emisión de la mayoría de las green cards (tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos). Se trata de un documento de identidad para residentes permanentes en Estados Unidos que no poseen nacionalidad. Los poseedores de esta tarjeta tienen derecho a residir y trabajar en el país. Así, esto afectaría a miles de personas. El anuncio de lunes abarcaba también a los programas de trabajadores invitados, entre los que se encuentran quienes trabajan en granjas, y empleados de alta tecnología, por ejemplo. Pero ahora la orden se enfocaría en impedir el ingreso de extranjeros para que vivan y trabajen en Estados Unidos. El año pasado un millón de personas obtuvieron green cards. El periódico advirtió que los estadounidenses que quieren que sus hijos o cónyuges ingresen al país podrán hacerlo, por lo que la medida no aplicará a todos.

El anuncio ocurre en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus que tiene a Estados Unidos con más de 816 mil casos de personas contagiadas y más de 45 mil muertos y en lo que fue visto como una clara señal política de cara a las elecciones presidenciales. Para los expertos el mensaje fue una muestra de cómo el mandatario ha usado la crisis por el Covid-19 para justificar sus extremas medidas migratorias.

“Los esfuerzos de Trump, que está en carrera por la reelección, por construir un muro en la frontera con México han sido frustrados. Una Orden Ejecutiva para suspender toda la inmigración al país llevaría los impulsos del Presidente a un extremo que no ha sido probado”, escribió el diario The Washington Post.

En la misma línea, el periódico The New York Times señaló que no estaba clara la autoridad legal que tiene el Presidente para detener la inmigración en el país, aunque sea de manera temporal. El diario recuerda que el mandatario ha hecho referencia a los poderes entregados por la emergencia de salud para restringir el asilo en la frontera con México y la Casa Blanca ha invocado en varias oportunidades tener amplios poderes ejecutivos en cuando a ley migratoria para imponer prohibiciones de viajes.

Por ejemplo al comienzo del brote de Covid-19, Estados Unidos impuso restricciones amplias de viajes provenientes de Europa, China y otros lugares críticos de la pandemia. Al mismo tiempo impuso estrictos controles fronterizos.

El anuncio migratorio de Trump provocó el enojo de activistas a favor de los derechos de los inmigrantes, que acusaron al Presidente de usar la crisis provocada por la pandemia y los problemas económicos con el objetivo de poner en marcha un gran ataque contra la migración en el país.

En entrevista con el diario The Washington Post el director de estudios migratorios del think tank Cato Institute, Alex Nowrasteh, señaló que es probable que el mandatario tenga la autoridad para emitir tal orden migratoria durante tiempos de crisis como ocurre ahora con la pandemia.