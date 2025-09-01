SUSCRÍBETE
Mundo

Al menos 78 muertos en ataques israelíes en Gaza durante la jornada del lunes

Los bombardeos israelíes golpearon barrios de Ciudad de Gaza y campamentos de refugiados, dejando entre las víctimas a menores de edad y una mujer embarazada.

Por 
Europa Press
 
Luis Cerda
Mahmoud Zaki

Al menos 78 personas murieron este lunes en ataques de las Fuerzas Armadas de Israel contra distintos puntos de la Franja de Gaza, según informaron fuentes hospitalarias citadas por medios palestinos.

De acuerdo con los reportes, 32 de las víctimas corresponden a la ciudad de Gaza, señalada por las autoridades israelíes como objetivo de una ofensiva terrestre para “conquistarla”.

En los barrios de Al Zeitun y Al Sabra, al sur de la capital gazatí, murieron diez personas tras el impacto de proyectiles. Además, desde el Hospital Al Shifa confirmaron la muerte de una mujer embarazada y un menor de edad en un bombardeo sobre una vivienda en el campamento de refugiados de Al Shati, donde ingresaron un total de 33 cuerpos.

Otros dos niños murieron en un ataque aéreo sobre una tienda de campaña en la calle Al Nasr, mientras que en el barrio del Jeque Raduán, en el norte de la ciudad, el lanzamiento de artefactos incendiarios provocó un incendio que afectó a campamentos de desplazados.

En el centro de la Franja, el Hospital de los Mártires de Al Aqsa informó del fallecimiento de un hombre tras un bombardeo contra la antigua escuela Al Mazraa, en Deir al Balá.

Según el último balance del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, la ofensiva militar israelí desde el 7 de octubre de 2023 ha causado 63.557 muertos, además de una grave crisis humanitaria marcada por la escasez de alimentos que ya ha provocado 348 muertes por hambre.

