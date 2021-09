“Algo no habremos hecho bien”: Alberto Fernández admite dura derrota en primarias

“Es un claro mensaje de una Argentina que dijo basta a la mentira”. Así celebró el expresidente Mauricio Macri el resultado con que la oposición de centroderecha argentina asestaba anoche un contundente golpe al gobierno peronista de Alberto Fernández, al lograr la mayoría de los votos en las primarias para los comicios legislativos, consideradas un plebiscito de la gestión oficial.

Con el 90,07% de los votos escrutados, la oposición lograba el 38,2% de los sufragios en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país, frente al 33,5% del oficialismo. En la ciudad de Buenos Aires, la coalición opositora Juntos por el Cambio alcanzaba el 48,2% de los sufragios frente a la centroizquierda peronista, que obtenía el 24,6%, con el 98,4% de los votos contados.

La oposición también se imponía en otras provincias muy pobladas, como Córdoba y Santa Fe. El oficialista Frente de Todos perdía incluso en la provincia de Santa Cruz, bastión tradicional del kirchnerismo y donde votó y tiene su residencia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahí era otra fuerza política, “Cambia Santa Cruz”, la que lograba las preferencias.

Además, el kirchnerismo perdería el quórum en el Senado. Según las proyecciones, perdería seis bancas y quedaría con 35. Son dos menos de la mitad más uno que la vicepresidenta necesita para garantizar las sesiones y las leyes más polémicas, indicó el diario Clarín.

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, emitiendo su voto durante las primarias, en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el 12 de septiembre de 2021. Foto: AFP

El Presidente Fernández dio un discurso luego de la derrota del oficialismo en al menos 17 provincias. “Algo no habremos hecho bien”, dijo el mandatario, al encabezar el acto, acompañado por la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Nada es más importante que escuchar al pueblo, cuando el pueblo se expresa es un dato que tomamos muy en serio, muy en cuenta (…) Tengo por delante dos años de gobierno, y no voy a bajar los brazos”, agregó.

Las llamadas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) suponen la elección de candidatos de las distintas fuerzas políticas que se presentarán en las legislativas del 14 de noviembre, donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

“La mayor sorpresa es el enojo con el que se manifestó la gente. El oficialismo perdió 1,2 millones de votos respecto al 2019; esto los lleva a una cifra que, de ratificarse en noviembre, deja con mucha debilidad a Alberto Fernández, que ya la tenía”, dijo a Reuters Mariel Fornoni, directora de la consultora Management & Fit.

Minutos antes de que se conocieran los primeros resultados oficiales de las PASO, la exdiputada opositora Elisa Carrió avizoró un triunfo de su sector en las elecciones generales de noviembre. “No vamos a ser Venezuela. Vamos como soñamos a la República con libertad e igualdad. Lo que más me emocionó es la revolución de los pobres, que ya no quieren ser esclavos del kirchnerismo ni de nadie. La gran victoria de noviembre está asegurada. Gracias, gracias Dios mío”, dijo la exlegisladora de Juntos por el Cambio en un audio que ella misma difundió.

Ciudadanos argentinos hacen fila para emitir su voto en un colegio electoral, durante las primarias en Buenos Aires, el 12 de septiembre de 2021. Foto: AFP

Para Martín Rodríguez Yebra, columnista del diario La Nación, los resultados de las PASO constituyen “un tsunami opositor que preanuncia horas dramáticas en el gobierno”. A su juicio, la Casa Rosada no se había preparado para un resultado tan catastrófico. “Se viene una presión dramática sobre Fernández y su gabinete”, aseguró.

Y es que las PASO suponían un plebiscito de la gestión del Presidente Fernández -en el poder desde fines de 2019-, cuya aprobación está en caída debido a la crisis económica, una cuestionada gestión de la pandemia y escándalos relacionados con la vacunación indiscriminada de allegados al gobierno y el incumplimiento de la cuarentena por parte del propio mandatario.

Un trabajador desinfecta una bandeja para que los ciudadanos coloquen su cédula, en un colegio electoral, durante las primarias en Buenos Aires, el 12 de septiembre de 2021. Foto: AFP

Según la consultora Management & Fit, estos comicios estaban rodeados “de un alto grado de apatía y desinterés en las elecciones, los candidatos y sus propuestas”. “Este desánimo no nos sorprende, ya que actualmente inflación, desempleo y pobreza son los temas más urgentes para más del 54% de los encuestados mensualmente”, dijo la consultora en un informe al que tuvo acceso The Associated Press.

Los últimos reportes oficiales dan cuenta de una pobreza del 42%, que en el caso de los niños trepa al 50%; una inflación acumulada de 30% en lo que va del año y una desocupación del 10%.