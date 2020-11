Alta participación marca elecciones en Estados Unidos

Con banderas, mascarillas y protectores faciales, el clima electoral se hizo sentir en Estados Unidos desde muy temprano. Antes de que saliera el sol, los votantes ya hacían filas en sus locales y los trabajadores electorales se preparaban para una larga jornada, que estuvo marcada por la alta participación. Más de 102 millones de estadounidenses votaron anticipadamente, una cantidad sin precedentes que representa el 73% de la participación electoral total de los comicios de 2016. Así, se pensaba que la participación total podría llegar a 150 millones.

El Presidente Donald Trump inició la jornada de manera optimista, pronosticando que tendría un mejor resultado que hace cuatro años, pero durante una visita a sus oficinas de campaña se mostró mucho más moderado. “Ganar es fácil”, dijo a los periodistas. “Perder nunca es fácil, no para mí”, añadió.

El presidente Donald Trump llega para hablar en la sede de la campaña el día de las elecciones, martes 3 de noviembre de 2020, en Arlington, Virginia (Foto AP / Alex Brandon)

Sobre la posibilidad de tener preparado un discurso en caso de ganar o perder, el mandatario que aún no cuenta con un discurso postelectoral. “No pienso todavía en un discurso de aceptación o de concesión”, ha dicho Trump. “Con suerte hacemos uno de esos dos discursos y, ya saben, ganar es fácil. Perder nunca lo es. Para mí no”, dijo el Presidente, que seguirá la jornada electoral desde el ala Este de la Casa Blanca con sus asesores y su familia.

El vicepresidente, Mike Pence, inició la jornada electoral concediendo un gran número de entrevistas y acudió a actividades se encuentran Florida, Wisconsin, Ohio, Carolina del Norte, Michigan y Nevada.

La directora de comunicación Alyssa Farah dijo que el presidente “está emocionado”. “Hemos trabajado mucho, no damos ningún voto por hecho. Ha estado fuera encontrándose con votantes, haciendo cinco eventos al día, y estamos preparados para ver los resultados”, específicó.

Farah aclaró que el mandatario no tiene intención de proclamarse vencedor sin que se haya realizado el recuento de todos los votos. No obstante, ha sugerido que Trump hará algún tipo de aparición pública desde la Casa Blanca a lo largo de la jornada.

Por el otro lado, el candidato demócrata, Joe Biden, visitó este martes la casa y la iglesia donde pasó su infancia en Scranton, como parte de un llamado al voto antes de viajar a esperar los resultados electorales en Wilmington, Delaware, donde reside. Su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, estuvo de visita en Detroit, una ciudad de población mayoritariamente negra en el crucial estado de Michigan.

El exvicepresidente Joe Biden, candidato presidencial demócrata, habla con los periodistas después de visitar la casa de su infancia en Scranton, Pennsylvania, junto a sus nietas. (Foto AP / Carolyn Kaster)

Tardanza en resultados

El exvicepresidente, conocido por sus comentarios desacertados, cometió una serie de errores este martes cuando anunció a sus simpatizantes que iba a presentarles a su hijo Beau, ya fallecido, y después dijo que quería anunciar a su hija Natalie, pero apuntó a otra de sus nietas.

La cifra récord de votos anticipados hacías prever que hubiese una tardanza en el conteo de votos. Solo nueve estados esperaban tener al menos el 98% de los resultados no oficiales informados, dice un estudio del diario The New York Times. Por otro lado, 22 estados y el Distrito de Columbia permiten que las papeletas lleguen después del día de las elecciones, siempre y cuando la estampillas hayan sido registradas previo a los comicios.

De los más de 102 millones de votos anticipados, 44,8% se estiman demócratas, pero los republicanos confiaban en una masiva concurrencia. La primera dama Melania Trump votó en Palm Beach.

Votantes hacen fila para votar en las elecciones presidenciales de EE. UU., en el vecindario de mayoría hispana de Maryvale en Phoenix, Arizona. REUTERS / Edgard Garrido

“¿Quién va a votar por Biden?”, se preguntó en Miami Clara Giménez, una cubana de 49 años que llegó en el bote “Mariel” en 1980, y eligió a Trump “porque es anticomunista y porque es millonario, no necesita dinero ni necesita fama”, según consignó la agencia France Presse.

Por otro lado, un juez ordenó al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) revisar las instalaciones de procesamiento de correo este martes por la tarde para detectar si hay retrasos en el despacho de los votos por correo y enviarlos inmediatamente en una docena de estados, incluyendo Pennsylvania y Florida, que son decisivos.

Los datos del USPS presentados en el caso mostraron que cerca de 300.000 papeletas que se recibieron para el procesamiento del correo no tenían escaneos que confirmaran su entrega a las autoridades electorales. Si bien las papeletas pueden ser entregadas sin escaneos de entrega, grupos de derechos de los votantes temen que los retrasos en el correo puedan causar que al menos algunas sean descalificadas.

Las boletas enviadas por correo llenan las bandejas del Servicio Postal de los EE. UU. En la oficina de Elecciones del Condado de King el martes 3 de noviembre de 2020 en Renton, Washington (Foto AP / Ted S. Warren)

A nivel general el nivel de participación podría llegar a ser histórico. En 1968 fue la última elección de Estados Unidos que sobrepasó el 60% de participación electoral entre los estadounidenses elegibles para votar, y ese número sólo se ha visto superado por un 63% en 1920, cuando las mujeres reclamaron el derecho a voto.

Más de 257 millones de personas en los EE.UU. tiene 18 años o más, y casi 240 millones de ciudadanos estadounidenses son elegibles para votar este año, según McDonald. Este grupo incluye a personas que viven en el extranjero, pero no a quienes hayan sido condenados por un delito mayor.

La participación podría haber aumentado aún más durante el día, ya que los ciudadanos en casi dos docenas de estados, incluidos algunos de los más disputados como Iowa, Michigan y Wisconsin, aún podían registrarse para votar por presidente y vicepresidente el mismo día de las elecciones. Los expertos señalan que esas reglas conducen generalmente a una mayor participación de votantes que, por lo general, favorece a los republicanos, que suelen preferir el voto presencial. Mientras que los demócratas se inclinan por el voto anticipado, aunque persistía la incertidumbre.

En todo caso, los demócratas se mostraban cautelosos, porque temían que tal como ocurrió hace cuatro años con Hillary Clinton, Biden puede ganar el voto popular y perder si no alcanza la mayoría de los 538 votos del Colegio Electoral. Según CNN, el 53% de los que habían votado eran mujeres y un 47% eran hombres.