América Latina alista planes de vacunación de cara a segunda ola

Será el “Día V”, de vacuna... o de victoria, dijo el ministro de Salud británico, Matt Hancock. Las vacunas de Pfizer ya están en los hospitales de Reino Unido para comenzar este martes la histórica vacunación contra el Covid-19. Si bien las primeras unidades del fármaco ya se han distribuido en 50 lugares, las autoridades británicas solo han conseguido 800.000 de las 40 millones de dosis compradas.

Y en medio de esta carrera global por la vacuna ante la llegada de la segunda ola del coronavirus, ¿cuál es la situación de América Latina? Según los datos obtenidos por la Universidad de Duke, de las cerca de 10.000 millones de dosis reservadas a nivel global, en la región Argentina ha preordenado el 52% de las vacunas que necesita, Brasil el 46%, Chile el 223%, México el 76%, Ecuador el 26%, Perú el 15%, Venezuela el 18% y Canadá el 527%, de acuerdo a lo informado por el diario argentino Clarín. Puesto de otra forma, Chile cuenta con 4,6 dosis de vacuna per cápita (son necesarias dos por persona), mientras que Brasil, que es el tercer país del mundo más afectado por la pandemia, con más de 6,6 millones de contagios, cuenta con 0,9 dosis per cápita, según destaca el periódico español ABC.

Una persona pasa frente al edificio de la sede de Pfizer en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU., 7 de diciembre de 2020. REUTERS / Carlo Allegri

Si bien a comienzos de mes la cadena France 24 dijo que la vacunación en América Latina “se prevé lenta y dispar”, lo cierto es que varios países de la región ya alistan sus planes para el inicio de la inoculación contra el coronavirus. Así, por ejemplo, el gobernador del estado brasileño de Sao Paulo, João Doria, expresó este lunes esperanzas de que la vacuna esté disponible para el 25 de enero. “No le estamos dando la espalda al plan nacional de vacunación, pero tenemos que ser más ágiles, así que nos estamos adelantando”, indicó Doria, cuyo estado tiene unos 46 millones de habitantes.

La vacuna CoronaVac está siendo desarrollada por la farmacéutica china Sinovac y sería producida por el Instituto Butantan, una entidad estatal de Sao Paulo. Todavía no ha sido aprobada por el ente regulador brasileño de salud, Anvisa, consignó The Associated Press.

De ser aprobada la CoronaVac, la primera fase del programa en Sao Paulo incluirá dos inyecciones gratis a nueve millones de personas, de las cuales 7,5 millones son mayores de 60 años, de acuerdo con la presentación que dio Doria. Los otros 1,5 millones de ciudadanos son trabajadores de la salud, miembros de grupos indígenas y comunidades descendientes de esclavos fugados.

Por su parte, el vicepresidente Hamilton Mourão dijo este lunes que espera tener alrededor de 150 millones de brasileños vacunados contra el Covid-19 para fines de 2021 en todo el país. Sin embargo, Mourão no mencionó la vacuna que se utilizará, ni detalló el plan de inmunización. “Es un número sumamente significativo y, en consecuencia, tenemos la capacidad de volver a la normalidad en nuestras vidas”, afirmó.

En Argentina, en tanto, el gobierno de Alberto Fernández informó que el inicio del plan de vacunación en el país será en la primera quincena de enero para los grupos de riesgo, personal de salud y fuerzas de seguridad. El Mandatario indicó que esperaba que para marzo estén vacunadas unas 10 millones de personas, precisó Clarín. Según ese medio, el Ministerio de Defensa montó la llamada “Operación General Belgrano II”, un programa logístico que puso disposición de la cartera de Salud a 80.000 hombres y mujeres de las FF.AA. para la vacunación masiva, además de hospitales y medios de aire y tierra.

En Perú, el Presidente Francisco Sagasti informó que, “si todo sale bien”, a fines de diciembre el país podría tener el primer lote de dosis para iniciar la vacunación. Si bien reconoció que “nunca en la historia de Perú” ha habido un problema logístico “tan complejo”, opinó que “lo ideal” sería vacunar a la población vulnerable antes de las elecciones, previstas para abril.

En Colombia, el Ministerio de Hacienda autorizó la compra de 10 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. Según informó el diario El Tiempo, algunas alcaldías esperan indicaciones del gobierno y alistan su logística para la vacunación.

El gobierno de México, por su parte, espera que se comience a distribuir en la segunda quincena de diciembre las primeras 250.000 dosis adquiridas a Pfizer, según detalló Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Cancillería. Se espera que este martes el secretario de Salud, Jorge Alcocer, presente el plan de vacunación.