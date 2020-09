AMLO y su lucha contra la corrupción

El video de mala calidad parece que viene de una cámara de vigilancia. Las imágenes muestran a dos individuos sentados en una banca en un restaurante en el sur de México. Luego, un hombre desliza tranquilamente una bolsa de papel llena de dinero en efectivo a través de la mesa hacia otro sentado frente a él. Ambos siguen hablando, como si nada hubiera pasado. El video no tendría nada de especial si uno de los hombres no fuera Pío López Obrador, el hermano menor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un nacionalista de izquierda que ha enmarcado su carrera política como una cruzada para poner fin a la endémica corrupción del país.

El video es uno de dos, divulgados anteriormente en el sitio web de noticias mexicano Latinus, que supuestamente muestra que el hermano del Presidente recibió un total de 1,4 millones de pesos (equivalente a US$ 94.000 en ese momento) en bolsas de efectivo en dos ocasiones distintas en 2015. En los videos, los hombres discuten las cantidades y se pasan el dinero.

El Presidente ha dicho que los videos son auténticos y ha defendido a su hermano, asegurando que el dinero provino de gente común y se utilizó para gastos de campaña, como comprar gasolina. Pero añadió que no sabe si las contribuciones de la campaña fueron legales y pidió a la oficina del fiscal general que investigue. Le solicitó lo mismo a la agencia electoral de México, que ya inició una pesquisa.

El Presidente de México, Andrés López Obrador (derecha), junto a su hermano Pío.

Un portavoz del Presidente sostuvo que los videos filtrados no manchan al gobierno, porque ocurrieron mucho antes de que el Presidente asumiera el cargo en 2018. Su hermano, que no respondió a las solicitudes de comentarios, no ha hablado públicamente sobre los videos.

Bajo la ley mexicana, las contribuciones de campaña deben ser reportadas. La cantidad de dinero que supuestamente se intercambió de manos en los videos habría superado las contribuciones totales de alrededor de US$ 72.000 que se hicieron a Morena en las elecciones de 2015, según documentos de la agencia electoral de México revisados por The Wall Street Journal.

El otro hombre en los videos es David León, quien trabajaba como consultor político para el gobernador en el sureño estado de Chiapas. En una cuenta de Twitter atribuida a León, ha reconocido la veracidad de los videos y dijo que el dinero era para apoyar al partido Morena de López Obrador antes de las elecciones locales en Chiapas en 2015.

La procedencia del dinero sigue sin estar clara. León, quien no respondió a las solicitudes de comentarios, ha sido nominado para supervisar la compra de medicamentos por parte del gobierno para hospitales públicos durante la pandemia.

La promesa electoral clave de López Obrador en 2018 fue limpiar la corrupción profundamente arraigada en el país de arriba a abajo “mientras se limpian las escaleras”.

“Convenció a muchos mexicanos a votar por él prometiéndoles un cambio radical lejos de las malas prácticas del pasado”, dijo Mauricio Merino, un defensor anticorrupción y ex funcionario electoral. “Pero ha sido una decepción, y es una decepción que deja a México sin esperanza”.

López Obrador aún tiene que nombrar a 18 jueces para un sistema nacional anticorrupción destinado a coordinar la lucha contra estas prácticas. Algunas de las agencias establecidas como parte del sistema, como un instituto nacional de transparencia, han sufrido fuertes recortes presupuestarios.

En 2019, en el primer año de López Obrador como Presidente, los actos de corrupción autoinformados, como la solicitud de sobornos por parte de funcionarios públicos, subieron 19% a 30.500 por cada 100.000 personas en comparación con 2017, según una encuesta realizada por la agencia nacional de estadísticas, mientras que hubo 16.000 víctimas de corrupción por cada 100.000 habitantes, un aumento del 7,5%.

El portavoz del Presidente afirmó que la corrupción ha disminuido porque AMLO ha supervisado un control mucho más estricto sobre el gasto público. En 2019, alrededor del 78% de todos los contratos gubernamentales en México se adjudicaron sin un proceso de licitación pública, según un informe de Leonardo Núñez, experto en responsabilidad gubernamental. Esa es una tasa más alta que la encontrada por Núñez en cualquier año de cuando estaba en el cargo el antecesor de López Obrador, Enrique Peña Nieto.

AMLO en una ceremonia conmemorativa de la Independencia de México, en el Zócalo, ayer. Foto: Reuters

“López Obrador no ha representado un paso adelante en la lucha contra la corrupción sistémica mediante instituciones más fuertes”, comentó Lourdes Morales, coordinadora de Red por la Rendición de Cuentas, una coalición de grupos de defensa de la rendición de cuentas del gobierno. "De hecho, ha debilitado las instituciones ", agregó.

Los activistas anticorrupción también han criticado la investigación de uno de los miembros del gabinete de López Obrador después de que un periodista local informara que el director de la empresa pública de electricidad de México, Manuel Bartlett, y su familia y novia poseían numerosas propiedades de lujo que valían millones de dólares.

López Obrador ordenó una investigación al Contralor General, que es uno de los principales partidarios del partido del Presidente. Después de una investigación de tres meses, absolvió a Bartlett al decir que las propiedades a su nombre eran consistentes con sus ingresos y que no tenía que contabilizar las propiedades de su novia o hijos.

Muchos mexicanos manifiestan que todavía creen que López Obrador es más honesto que sus predecesores, pero está muy lejos de acabar con la corrupción y parece más interesado en atacar la corrupción pasada que en las malas acciones de sus aliados.

“Todo México conoce la corrupción de esos gobiernos anteriores. No necesito escuchar eso. Quiero saber que usted, Presidente, está trabajando para acabar con la corrupción ahora”, dice Federico Cristóbal, un comerciante de 59 años en el norte de la Ciudad de México. Y añade: “Atrapan a su propio hermano en un video y él dice que no hay nada de qué preocuparse, ¿cuál es la diferencia ahora?”.