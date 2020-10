Argentina: 1 millón de casos y récord de muertes

Ya oscila entre el quinto y el sexto país con más casos de coronavirus en el mundo, un escenario impensado hace unos meses, cuando Argentina contaba con bajas estadísticas mientras otros países de la región, como Chile, pasaban por su peor momento de la pandemia. De hecho este lunes el país transandino superó la barrera del millón de contagios (1.002.662). Pero lo más preocupante radica en otro factor: el de las muertes diarias por millón de habitantes. El país transandino lidera así esta lista global, con cerca de ocho fallecidos al día por millón de personas, en un promedio semanal.

Muy por detrás de Argentina sobre el promedio semanal de fallecidos diarios por millón de habitantes, le sigue República Checa, con 5 muertes; Israel, con 3,73; Rumania, con 3,42, y Colombia, con 3,19.

La cifra es del portal Our World in Data, que utiliza información de los Centros de Control Epidemiológico Europeos (ECDC) y, según el diario La Nación, permite acercarse al número real de fallecidos diarios por el virus, considerando que Argentina ya lleva más de un mes liderando dicho ranking.

Al 15 de septiembre, cuando el país empezó a liderar estas estadísticas, registraba 4,74 muertos por millón de personas. Para esa fecha la cifra más alta de fallecidos se había registrado el 23 de agosto, cuando se anunciaron 358 decesos ese día. Ahora, el récord aumentó a 515 el 9 de octubre.

Este martes, el país cumple siete meses en cuarentena. La directora del grupo asesor Control de Infecciones y Epidemiología de Argentina, Stella Maimone, resume la situación de esta forma: “Argentina hizo la cuarentena más larga del mundo, se cerraron literalmente y realmente los accesos a todo el país. Por ende, no había circulación del virus, salvo en Buenos Aires y la Capital Federal. Cuando ya no se pudo sostener este modelo, por obvias razones microeconómicas, se abre todo de golpe, sin los permisos del gobierno, la gente comienza a circular y trabajar, y el crecimiento de casos aumenta en todo el país y lentamente. El sistema de salud en el país no es homogéneo, por lo que se registran más muertes en algunas provincias y hasta que no bajen los casos, esto seguirá creciendo”, dice a La Tercera. “La tasa de mortalidad por millón de habitantes es acumulativa, y los habitantes son siempre los mismos. No hubo un peak, como en otros países, y luego una baja. Aquí sigue subiendo lentamente”, agrega.

Detrás de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal, se ubica Santa Fe con la mayor cantidad de contagios (78.823). Según Clarín, esa provincia ha llegado a sumar hasta 2.600 casos en 24 horas, algo que en la Capital Federal nunca ocurrió.

Pese a que Maimone recalca que Argentina no tiene la mayor cantidad de muertes, y que las cifras reveladas son un “resultado de una proyección estadística”, la experta asegura que “esto tiene que ver con que la curva está acelerándose en las provincias, no en Buenos Aires y Capital. Esto se va a acabar cuando termine el peak y va a bajar, y luego nos vamos a acomodar y veremos cómo quedamos”.