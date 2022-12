Asesor de la Presidencia de Ucrania llama a abandonar “las sanciones que no funcionan” contra Irán y pasar a medidas más “destructivas”

El asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha hecho un llamado a la comunidad internacional para aplicar medidas más “destructivas” contra Irán y dejar de lado las sanciones pues, dice, “no funcionan”.

“Irán, que planea aumentar el suministro de misiles y aviones no tripulados a Rusia, humilla descaradamente la institución de las sanciones internacionales”, ha manifestado Podoliak en una publicación en su perfil oficial de Twitter.

Según el asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, la comunidad internacional debe dejar de lado las sanciones “que no funcionan”, así como las “resoluciones no operativas de Naciones Unidas” y pasar a la acción.

Podoliak ha propuesto adoptar medidas más agresivas encaminadas a la destrucción de fábricas y el arresto de proveedores, una declaración que va en la línea de las constantes acusaciones de Kiev contra Teherán y el supuesto suministro de armamento a Moscú en el marco de la guerra.

De hecho, estas acusaciones le sirvieron esta misma semana a Zelenski una reprimenda por parte del Ministerio de Exteriores de Irán que, en respuesta a las declaraciones del mandatario ucraniano en Estados Unidos, advirtió de que su paciencia tiene un límite.

Desde Teherán rechazaron por enésima vez la teoría de que están suministrando drones a Rusia y pusieron en valor su postura de no decantarse por ninguno de los dos bandos en una guerra de la que este sábado se cumplen diez meses.