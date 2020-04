Así fue la movilización, con distancia social, en contra de Benjamin Netanyahu en Israel

Más de 2 mil personas se reunieron en la plaza Rabin de Tel Aviv para manifestarse en contra del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien acusan de mantener un bloqueo político en Israel.

La manifestación tuvo una particularidad, los asistentes participaron de forma disciplinada, alineados para respetar la distancia mínima y evitar contagios de coronavirus.

Las calles donde se desarrollo la protestas estaban demarcadas para que cada participante estuviera a dos metros de distancia de otra persona.

Foto: Reuters

El líder del partido Yesh Atid, Yair Lapid, ha acusado a Netanyahu de “destruir la democracia” en Israel con el apoyo de Benny Gantz, antiguo aliado electoral de Lapid. “Se pelean por entrar en el Gobierno. Se cuentan películas. Se dicen ‘lucharemos desde dentro’. No vais a luchar desde dentro. No se combate la corrupción desde dentro. Si estás dentro, eres parte de ella”, declaro a Times of Israel.

Foto: Reuters

“Una persona imputada no puede nombrar al jefe de la Policía, al fiscal del Estado, al abogado general, a los jueces que juzgarán su caso. Esa es la lista de demandas de Netanyahu. Quienes acceden ante esas demandas no son oposición, sino decoración”, agregó.

Netanyahu está acusado de soborno, fraude y ruptura de confianza en tres casos diferentes.

Luego de la manifestación que se desarrollo el domingo, el primer ministro y su principal líder opositor, Benjamin Gantz, lograron acercar posturas este lunes tras varias semanas de negociaciones y allanan así el camino a un acuerdo para un gobierno de unidad, según informan varios medios israelíes. Por ahora, no hay información oficial sobre este acuerdo.