Ataques de Israel sobre Gaza dejan al menos 15 muertos luego de acusar a Hamas de violar alto el fuego

Imagen referencial sobre ataques de la FDI dejaron al menos 15 muertos tras reanudación de la ofensiva militar en la Franja de Gaza. Foto: Xinhua

Este martes se informó que al menos 15 palestinos murieron en la Franja de Gaza, luego de que Israel reanudara los ataques en la zona, ordenados por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La ofensiva se inició luego de que desde la nación hebrea acusaran al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) de vulnerar el acuerdo de alto el fuego vigente entre ambas partes.

Según fuentes médicas, citadas por el diario palestino Filastín, afín a Hamas, además de los fallecidos, también hay otro medio centenar de heridos debido a ataques aéreos en Gaza, al norte y Jan Yunis (sur).

El vocero de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, explicó más temprano que sus equipos habían recuperado cuatro cadáveres tras un bombardeo israelí contra una vivienda en Gaza, y que hallaron cinco cuerpos, dos de ellos de niños, en un ataque contra un vehículo en Jan Yunis.

En el campamento de refugiados de Nuseirat (centro), dos personas que estaban en una tienda de campaña han resultado heridas, adicionalmente.

“Nuestros equipos y las autoridades competentes continúan sus labores de campo a pesar de las difíciles condiciones humanitarias derivadas de los continuos bombardeos y la escasez de recursos. Las operaciones de rescate continúan para recuperar a las personas atrapadas bajo los escombros”, afirmó Basal.

Hamas se desvincula de incidentes en el sur del enclave

Luego de la orden de Netanyahu a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), desde Hamas emitieron un comunicado en donde se desligaron de los incidentes que afectaron a militares de Israel, en el sur de la Franja de Gaza.

“Hamas afirma no tener ninguna conexión con el tiroteo en Rafá y reafirma su compromiso con el acuerdo de alto el fuego. El bombardeo criminal llevado a cabo por el Ejército de ocupación fascista en zonas de la franja representa una flagrante violación del acuerdo firmado en (la ciudad egipcia de) Sharm el Sheij, bajo los auspicios del presidente estadounidense, Donald Trump”, afirma un comunicado.

Por último, han instado a los mediadores garantes del acuerdo a que adopten medidas inmediatas para “presionar” a las autoridades israelíes a frenar su “brutal escalada contra los civiles” en la Franja de Gaza, poner fin a sus “graves violaciones” del acuerdo y “obligarla a respetar todos sus términos”.