Mundo

Aumentan a más de 2.200 los muertos por el terremoto en el este de Afganistán

El sismo ocurrido el pasado domingo además dejó 3.640 heridos. Las labores de los equipos de rescate se han visto dificultadas por las numerosas réplicas registradas en la zona.

Por 
Europa Press
Daño causado por terremoto en Afganistán. Foto: Archivo.

El balance de víctimas a causa del terremoto de magnitud 6 en la escala abierta de Richter registrado el domingo en el este de Afganistán ha superado el umbral de los 2.200 muertos, según han confirmado este jueves las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país en 2021.

El viceportavoz del Emirato Islámico de Afganistán, Hamdulá Fitrat, ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que hasta la fecha se han confirmado 2.205 fallecidos y 3.640 heridos, horas después de confirmar que los equipos de rescate habían recuperado “cadáveres adicionales” en la zona de las operaciones.

“Se han recuperado cientos de cadáveres en casas destruidas en las localidades de Mazar-e-Dara, Deua Gul Dara, Chapa Dara y Manogi, en Kunar”, ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que “las labores de búsqueda y rescate siguen en marcha”, por lo que no se descarta que la cifra de víctimas pueda seguir aumentando.

Asimismo, Fitrat ha hecho hincapié en que las autoridades han levantado tiendas de campaña en varias zonas para acoger a los desplazados y ha resaltado que se está dando atención médica “de forma sistemática” a todos los damnificados.

Las labores de los equipos de rescate están viéndose dificultades por las numerosas réplicas registradas en la zona, incluido un nuevo seísmo de magnitud 4,7 al este de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, según ha confirmado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El organismo ha apuntado en un comunicado que el epicentro de este nuevo terremoto ha estado situado unos trece kilómetros al este de Jalalabad, mientras que el hipocentro ha estado ubicado a unos diez kilómetros de profundidad, sin que por ahora haya detalles sobre nuevos daños materiales o víctimas por este temblor.

