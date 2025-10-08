SUSCRÍBETE
Mundo

Autoridades de Gaza denuncian 10 muertos por ataques de Israel en medio de los contactos en Egipto

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado que hasta la fecha se han confirmado 67.183 muertos y 169.841 heridos desde el inicio de la ofensiva.

Por 
Europa Press
Imagen del 30 de septiembre de 2025 de humo elevándose después de un ataque en la Ciudad de Gaza visto desde Israel. Foto: Xinhua Gil Cohen Magen

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), han denunciado este miércoles al menos diez muertos y más de 60 heridos a causa de los ataques ejecutados por Israel durante el último día, en medio de los contactos indirectos en Egipto para un posible acuerdo de alto el fuego al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que hasta la fecha se han confirmado 67.183 muertos y 169.841 heridos desde el inicio de la ofensiva, desatada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ha alertado que aún hay víctimas cuyos cuerpos no han podido ser recuperados.

Asimismo, ha destacado que esta cifra de muertos incluye a 2.613 palestinos tiroteados por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, antes de especificar que 13.588 personas han muerto y 57.800 han resultado heridas desde el 18 de marzo, cuando Israel rompió el alto el fuego pactado en enero y relanzó sus ataques contra Gaza.

El Ejército israelí afirmó el sábado que suspendía sus operaciones “ofensivas” en el enclave y que se limitaría a acciones “defensivas”, si bien la oficina de prensa de las autoridades gazatíes cifró a última hora del martes en cerca de 120 los palestinos muertos a causa de los ataques israelíes desde el citado anuncio.

La propuesta de Trump fue apoyada públicamente por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien sin embargo matizó horas después que no respaldará la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán desplegadas “en la mayoría” de Gaza, lo que generó dudas sobre la viabilidad de la aplicación del plan estadounidense.

