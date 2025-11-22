Autoridades de Gaza reportan siete muertos en 48 horas pese a alto el fuego con Israel

Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, informaron este sábado que los hospitales del enclave han recibido en las últimas 48 horas los cuerpos de siete personas y cerca de una treintena de heridos atribuibles a ataques israelíes, pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, la ofensiva militar lanzada por Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023 suma hasta ahora 69.733 muertos y 170.863 heridos.

Solo desde la entrada en vigor de la tregua, detalló la autoridad, se han registrado 318 fallecidos y 788 lesionados, además de la recuperación de 572 cuerpos entre los escombros.

El organismo advirtió que las cifras podrían aumentar, debido a que aún permanecen víctimas sin ser rescatadas en zonas donde ambulancias y equipos de Protección Civil no han logrado acceder por razones de seguridad.