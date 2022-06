Banda armada secuestra a 36 personas en Puerto Príncipe

Al menos 36 personas han sido secuestradas en Puerto Príncipe, Haití, mientras iban a bordo de dos minibuses tras ser tomados como rehenes por una banda armada.

Los dos minibuses, que llevaban a 18 pasajeros cada uno, hacían la ruta desde Puerto Príncipe hacia la ciudad de Miragoane, 100 kilómetros al este de la capital haitiana.

Los secuestrados pertenecen a la pandilla ‘Village de Dieu’ y habrían perpetrado el secuestro en respuesta a la supuesta ejecución sumaria de un integrante de su banda, Zo Pwon, a manos del comisario del gobierno de Miragoane, Jean Ernest Muscadin, según habría explicado uno de los secuestradores en un video divulgado en redes sociales.

El secuestro tuvo lugar una semana después de que Muscadin reconociera en una entrevista a la radio haitiana Flamax que fue el autor del asesinato del pandillero Zo Pwon.

“Lo que pasó no fue un error. Me mandaron una señal, les respondí. Deben saber que no son los únicos que pueden matar”, detalló Muscadin, añadiendo que el departamento de Nippes (donde se encuentra la ciudad de Miragoane) “será un cementerio de bandidos”.

Tras las declaraciones del comisario del gobierno de Miragoane, varias organizaciones de Derechos Humanos de Haití han pedido la destitución de Muscadin. Además, anunciaron su intención de llevar al comisario ante la justicia al calificar los hechos como “una ejecución sumaria”, según ‘Le Nouvelliste’.