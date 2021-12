Biden asegura que EE.UU. está preparado para enfrentar a variante Ómicron y que no hay motivos para alarmarse

hace 25 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

Presidente Joe Biden habló este martes de la situación de la pandemia en EE.UU. Foto: Reuters

“Todos deberíamos estar preocupados por Ómicron pero no alarmados”, afirmó el mandatario estadounidense en un discurso televisado desde la Casa Blanca. “Esto no es marzo de 2020. Estamos listos”, agregó. Advirtió, sin embargo, a quienes no están completamente vacunados que tienen “buenos motivos para estar preocupados” y que es su “deber patriótico” inmunizarse.