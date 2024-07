Biden dice que su desempeño en último debate electoral fue un “mal episodio”: “Me sentía terrible y pedí una prueba de Covid”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a calificar su desempeño en el debate contra Donald Trump de la semana pasada como “un mal episodio”, y sugirió que la situación se dio por única vez debido a que se encontraba enfermo, según una entrevista con ABC News divulgada este viernes.

“No hay indicios de ninguna condición grave. Estaba agotado. No escuché mis instintos en términos de preparación y... tuve una mala noche”, dijo Biden.

“Me sentía terrible”, dijo Biden, con voz ronca y a veces entrecortada. “De hecho, los médicos concuerdan conmigo. Les pedí hicieran una prueba de Covid y están tratando de descubrir qué estaba mal. Me hicieron una prueba para ver si tenía o no alguna infección, ya sabes, un virus. No lo tenía. Sólo tenía un resfriado muy fuerte”.

Añadió que la situación no se produjo por culpa de nadie más que de él mismo y que no había vuelto a ver las grabaciones del debate.

Los comentarios de Biden se revelaron en una parte de una esperada entrevista que será analizada meticulosamente por los demócratas, a quienes les preocupa la capacidad del presidente para ocupar el cargo por otros cuatro años o si podrá vencer al republicano Trump en las elecciones de noviembre, tras su vacilante desempeño en el debate del 27 de junio a través de CNN.

“Derrotaré a Trump”

El gobernante norteamericano también ratificó este viernes su candidatura por el Partido Demócrata durante un acto de campaña en Madison, Wisconsin, y cargó contra Trump, su oponente republicano.

“Soy candidato y voy a ganar de nuevo. Déjenme decir esto tan claramente como pueda: sigo en la carrera. Derrotaré a Donald Trump, le gané en 2020 y lo volveré a hacer”, dijo el mandatario frente a una multitud de seguidores, tras los cuestionamientos a su capacidad por su edad y salud para estar al frente del país en un segundo mandato en la Casa Blanca..

“¿Creen que soy demasiado viejo para vencer a Donald Trump? Pues esta es mi respuesta, me presentaré y voy a ganar”, afirmó el veterano mandatario.