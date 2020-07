John Zogby, Encuestador, presidente de Zogby International: “El triunfo de Trump es improbable”

“Por ahora Joe Biden tiene un liderazgo importante, no solo a nivel nacional sino que también en los estados clave más disputados, en los que Hillary Clinton perdió en 2016. Si las elecciones se hicieran hoy, Biden tendría un triunfo aplastante. Pero aún quedan tres meses y medio hasta las elecciones. Su experiencia en el Senado y como vicepresidente bajo Barack Obama, que sigue siendo muy popular entre los votantes, son características que le juegan a su favor. Es un mejor representante de los tiempos actuales y de la estabilidad. Sus mayores desafíos son su edad y su tendencia a decir cosas inapropiadas. Habla mucho. Trump, por otro lado, se encuentra genuinamente preocupado y también lo está su equipo. Sus encuestas están bajas, incluso está perdiendo apoyo de su base. Solo tiene un 36% de aprobación por el manejo de Covid-19. Ahora está tratando de tomar el virus más seriamente y está instando a las personas a usar mascarillas. Su única esperanza de ganar y causarle daño a Biden es que se descubra una vacuna o que la economía mejore. Ahora su triunfo es improbable, aunque él sí ganó en 2016”.

Douglas Herman, estratega demócrata para la campaña de Obama: “Biden dará un liderazgo confiable”

“De ganar las elecciones, Joe Biden proporcionará un liderazgo confiable y estable desde el primer día para ayudarnos a salir de la crisis económica y de salud causada por la pandemia. También puede ayudar a sanar las divisiones sembradas por Trump. Uno de los mayores desafíos que debe enfrentar es si sus votantes participarán en las elecciones. Con los efectos de la pandemia, se reducirán los lugares de votación y se utilizarán más votaciones por correo, por lo que lograr que esos votantes emitan su sufragio será fundamental para la campaña de Biden. Además, la interferencia extranjera es una gran preocupación y un posible desafío basado en el rol de Rusia en 2016. Trump sigue haciendo campaña al cada vez más pequeño grupo que todavía aprueba su gestión y no toma en serio el coronavirus. Su campaña ha divulgado anuncios que tienen ataques falsos contra Joe Biden para motivar a sus seguidores. El manejo de Trump de la pandemia ha sido un desastre épico y mortal. Para cuando comience la votación este otoño, estos efectos serán magnificados y le harán aún más difícil ganar la reelección”.

Karen O’Connor, cientista política de American University: “Trump está nervioso”

“Considerando que el manejo de Trump de la pandemia es aprobado por menos del 40% de los estadounidenses, se necesitará un gran error por parte de Biden para perder las elecciones. También necesita poner a una mujer negra como candidata a vicepresidenta para motivar a los votantes afroamericanos a ir a las urnas. La gente lo conoce y confía en él. En el otro lado, la reciente salida del jefe de campaña de Trump es una señal de que está nervioso por las cifras de las encuestas. Dado que grandes multitudes alimentan su ego, se sintió horrorizado por la baja participación en su primer gran acto de campaña, donde los asientos vacíos superaron en número a los de sus partidarios. Su anuncio de que volverá a dirigirse a la nación regularmente sobre el estado del Covid-19 es un movimiento para colocarse al frente y al centro”.

John Pitney, profesor del Claremont McKenna College: “La fortaleza de Biden es que no es Trump”

“Si la elección se realizara hoy, Biden ganaría en forma aplastante. Su mayor fortaleza es que no es Donald Trump. Lo digo en serio. Cualquier demócrata calificado estaría muy por delante, porque Trump está fallando mucho. Biden tiene las ventajas adicionales de una larga experiencia política y una imagen pública muy positiva. Pocas personas lo odian de la forma en que tantos odiaban a Hillary Clinton. Trump espera enmarcar las elecciones como una opción entre el orden y el caos. Quiere retratar a los demócratas como radicales que favorecen la violencia urbana. El problema con ese argumento es que obviamente es falso. Biden no es radical”.

Henry Olsen, investigador del think tank Ethics and Public Policy Center: “Trump se hizo mucho daño”

“Es muy probable que Biden gane en noviembre. Ningún mandatario que se postule para la reelección ha ganado en décadas cuando su índice de aprobación es tan bajo como el de Trump en la actualidad. Biden es una figura tranquilizadora para la mayoría de los estadounidenses. Su desafío será que tendrá que frenar a la izquierda de su partido si quiere seguir calmando a los votantes centristas. No está claro que Trump comprenda cuántos problemas tiene y cuánto necesita cambiar su enfoque de gobierno para recuperar el terreno perdido. Sus nuevos comunicados de prensa sobre coronavirus, más cortos y menos combativos hasta ahora, son una señal de que podría estar comenzando a entender. Trump se hizo un grave daño con su falta de liderazgo empático con respecto a la gestión de la pandemia”.

Amy Erica Smith, cientista política de la U. Iowa State: “Trump es bastante impopular”

“Biden está muy bien en las encuestas. Sin embargo, en EE.UU. los promedios de votación por sí mismos pueden ser engañosos. Mucha gente no vota. Además, debido a la forma en que funciona nuestro Colegio Electoral, los votos en los estados más pequeños y rurales cuentan más y Trump tiende a hacerlo mejor precisamente en esos estados. Así es como Trump ganó las elecciones de 2016. Eso sí, los mercados de apuestas también tienden a predecir una victoria de Biden. El exvicepresidente tiene fama de moderado dentro del Partido Demócrata, y su asociación con el gobierno de Obama es una verdadera ventaja política. Muchos estadounidenses, especialmente los demócratas, sienten nostalgia por los años de Obama. Dicho esto, su mayor fortaleza puede ser Donald Trump, que es bastante impopular en este momento”.

Charles Lipson, analista político de la Universidad de Chicago: “Los sondeos a favor de Biden podrían cambiar”

“Muy pocas personas están entusiasmadas de votar por Joe Biden en las elecciones de noviembre. Lo que motiva a sus votantes es sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Mientras que lo que motiva a los votantes de Trump, que son muy entusiastas, es mantenerlo en el cargo. El problema de Trump tiene que ver con los votantes independientes, especialmente los más educados, que son repelidos por él personalmente. Las encuestas favorecen a Biden, pero el país se encuentra muy inestable por la pandemia, se han producido disturbios, hay un movimiento que pide desfinanciar a la policía y más. Entonces, las encuestas podrían cambiar. Siempre hay un ajuste en los sondeos en septiembre y octubre”.

Michael Cornfield, cientista político de la U. George Washington: “Biden unificó a demócratas

“Biden tiene bastantes buenas posibilidades de ganar la elección. Si bien él no inspira, es alguien que cae bien, tiene mucha experiencia y es reconocido por llevar adelante compromisos de coalición en el diseño de políticas. Ha unificado lo suficiente a los demócratas y tendrá los votos de los republicanos también. Sus mayores desafíos en este momento tienen que ver con asegurarse que la elección sea justa y parezca justa. Trump, por su parte, tiene que esperar que una terapia rápida para el coronavirus, o una vacuna para Covid-19, llegue de manera segura, porque la mayoría de los estadounidenses cree que manejó mal la pandemia, que ha costado muchas vidas y que ha provocado un desempleo masivo. Sin duda los estadounidenses están preocupados por las tensiones raciales, pero eso no evita que no puedan emitir un juicio electoral sobre Trump.

Bill Schneider, académico de U. George Mason: “Biden no inspira a nadie”

“Biden tiene una una buena posibilidad de ganar las elecciones. Trump ganó en 2016 solo porque muchos demócratas no se molestaron en votar por Hillary Clinton. A ellos no les gustaba o no confiaban en ella y estaban seguros de que ella derrotaría a Trump. Me reuní con muchos votantes demócratas en todo el país antes de las elecciones de 2016. Todos decían lo mismo sobre Clinton: ‘Ella no necesita mi voto’. No van a cometer ese error de nuevo. A diferencia de Bill Clinton o Barack Obama, Biden no emociona o no inspira a nadie. Él es sólido y confiable, lo opuesto a Trump. La fortaleza de Biden es la debilidad de Trump, que es un buen carácter. Trump cree que puede ganar la elección de la misma forma que ganó en 2016, es decir, al convocar a una ferviente base leal. Esta vez, sin embargo, generará un ejército igual de ferviente de opositores determinados a derrocarlo. Sus oponentes superan su base por un buen margen. Si la elección es un referendo sobre Trump, él perderá. Así que Trump lo hará como una “elección” entre él y Biden”.

Mary Snow, analista de U. de Quinnipiac: “Manejo del brote afecta a Trump”

“Nuestras encuestas nacionales muestran que Joe Biden amplió su ventaja a dos dígitos sobre el Presidente Trump, pero aún queda un largo camino por recorrer antes del día de las elecciones. Pueden pasar muchas cosas entre ahora y noviembre. La fortaleza clave del Presidente Trump ha sido su manejo de la economía, pero las actuales cifras económicas se encuentran presionadas a medida que aumentan los casos de coronavirus en EE.UU. En los últimos meses, Trump ha visto caer sus cifras en lo que respecta a su manejo de la respuesta al coronavirus a medida que aumenta el número de casos en el país. En una encuesta nacional reciente, solo el 30% de los votantes dijo que confía en la información que el Presidente está proporcionando sobre el coronavirus y dicen, por amplios márgenes, que Joe Biden haría un mejor trabajo manejando la respuesta del coronavirus. El manejo del brote de Covid-19 en Estados Unidos está afectando claramente la posición del Presidente en las próximas elecciones. Otro gran desafío son las relaciones raciales”.