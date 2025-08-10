SUSCRÍBETE
Mundo

Bolivia: Evo Morales dice que Luis Arce planea fugarse a Venezuela tras las elecciones

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, enfatizó que "la única agenda era reunión con altas autoridades. Y todos comentan que, en Bolivia, la Casa Grande del Pueblo, como también en Venezuela, que ha ido a preparar la fuga de Arce y su familia, y algunos corruptos”.

María José HalabiPor 
María José Halabi
evo morales y luis arce

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este domingo que el Presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el titular de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, se fugarían a Venezuela luego de las elecciones.

En una entrevista en radio Kawsachun Coca, afirmó que Choquehuanca viajó “sorpresivamente” a Venezuela con ese fin. Lo hizo “sin ninguna agenda”, señaló.

“La única agenda era reunión con altas autoridades. Y todos comentan que, en Bolivia, la Casa Grande del Pueblo, como también en Venezuela, que ha ido a preparar la fuga de Lucho (Arce) y su familia, y algunos corruptos”, aseguró Morales.

Incluso, de acuerdo al medio boliviano La Razón, Morales justificó su afirmación con el argumento de “eso comentan”. “Ya están preparando su fuga”, insistió.

Además, indicó que algunos “compañeros” piden cuidar las pistas de los aeropuertos. “Creo que tienen razón, no es la posición oficial de la dirección del instrumento político Evo Pueblo”, comentó.

Pero subrayó que el pueblo “es tan inteligente, se da cuenta perfectamente”. También aseguró que “informan que si Andrónico Rodríguez no llega a la segunda vuelta el 17 de agosto, ya ha preparado para escaparse”.

Según el mismo medio, Morales atribuyó la información a “algunos coroneles de las Fuerzas Armadas y de la Policía. (...) Todo tiene preparado para escaparse; es su derecho escaparse”.

También cuestionó que Arce haya dicho que, al terminar su mandato, volvería a dar clases en la universidad: “¿Va a enseñar en la Facultad de Economía cómo llevar a la quiebra a un Estado, cómo se roba o qué enseñará?”, comento.

Cabe destacar que las elecciones presidenciales y parlamanetarias se realizarán el próximo 17 de agosto.

En esta elección, Evo Morales no figurará, puesto que su nombre fue retirado tras ser declarado inelegible.

El político intentó volver a postularse, pero el Tribunal Constitucional lo inhabilitó, al dictaminar que la reelección presidencial indefinida no está permitida y que Morales ha superado el límite de mandatos establecido en la Constitución.

Evo MoralesLuis ArceVenezuelaFugaElecciones

