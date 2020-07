Bolsonaro dice que su cuarto test por Covid-19 dio negativo

El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este sábado que dio negativo para Covid-19, según una cuarta prueba que se realizó desde que el 7 de julio afirmó que tenía el coronavirus. El mandatario de 65 años no dijo cuándo se hizo la nueva prueba. Apenas el miércoles había dado positivo por tercera ocasión.

En una foto publicada en sus redes sociales, Bolsonaro apareció durante su desayuno sonriendo y sosteniendo una caja de hidroxicloroquina, una droga contra la malaria a la que atribuyó su recuperación, pese a la falta de evidencia científica sobre su efectividad. En un texto adjunto, escribió: “RT-PCR para Sars-CoV-2: negativo. Buenos días a todos”.

Tras el anuncio, Bolsonaro salió a pasear en moto por Brasilia y visitó algunos locales comerciales, causando pequeñas aglomeraciones de personas que se acercaron a saludarlo.

“No sentí nada, ni en el inicio. Si no me hubiese hecho el test, ni me hubiera enterado que me contagié del virus”, dijo el presidente a simpatizantes.

Por otra parte, la alcaldía de Río de Janeiro informó este sábado que la tradicional fiesta de fin de año, con millones de personas congregadas en la playa de Copacabana para asistir al lanzamiento de fuegos artificiales, fue cancelada por la pandemia.