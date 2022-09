Bolsonaro lamenta ataque a Cristina Kirchner y dice que lo quieren culpar por lo sucedido

El Presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo el viernes que había enviado una “pequeña nota” lamentando el intento de asesinato sufrido el día anterior por la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner, y dijo que algunas personas querían culparlo por lo sucedido.

“Envié una nota, lo lamento. Ahora, cuando me apuñalaron, había gente que estaba emocionada, ¿verdad? Lo siento, ya ha habido gente queriendo poner este problema en mi cuenta. El agresor ahí, afortunadamente, no sabía manejar un arma, si supiera, habría tenido éxito”, dijo Bolsonaro en una entrevista en Rio Grande do Sul.

El candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro reacciona después de ser apuñalado durante un mitin en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, el 6 de septiembre de 2018. Foto: Reuters

“Aunque no tengo ninguna simpatía por ella, no deseo eso para ella. Ahora, cuando me apuñalaron, esta gente de la izquierda se quedó en silencio, pero está bien”, agregó el presidente, quien fue apuñalado durante la campaña presidencial de 2018.

Al contrario de lo que dijo Bolsonaro, los políticos de izquierda repudiaron el ataque que sufrió durante la campaña de 2018. El candidato del PT en esa elección, Fernando Haddad, dijo en Twitter en ese momento: “Repudio totalmente cualquier acto de violencia y le deseo una pronta recuperación a Jair Bolsonaro”.

El presidente del PSOL en las elecciones de ese año, Guilherme Boulos, también usó Twitter en ese momento para repudiar el ataque y exigir investigaciones. La expresidenta Dilma Rousseff también se expresó en su momento lamentando lo sucedido. Al votar por el juicio político al PT en 2016, el entonces diputado Bolsonaro rindió homenaje al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, quien torturó a Dilma durante la dictadura militar.

Cristina Kirchner salió ilesa después de que un hombre le apuntara con un arma cargada que no disparó a centímetros de su cabeza. El ataque tuvo lugar cuando Cristina salía de un automóvil frente a su casa en Buenos Aires, donde se habían reunido cientos de simpatizantes. Las imágenes de video mostraban a un hombre sosteniendo una pistola cerca de su cabeza.

El presunto atacante, identificado por las autoridades como un hombre de origen brasileño de 35 años, fue detenido rápidamente por la policía y el arma incautada.