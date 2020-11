Boris Johnson da negativo en test de Covid-19 pero seguirá en aislamiento

El primer ministro británico, Boris Johnson dio negativo en el último examen de coronavirus que se realizó luego iniciar cuarentena preventiva tras tener contacto con un diputado con Covid-19, el miembro del Partido Conservador Lee Anderson, según informó BBC.

De acuerdo a un portavoz del número 10 de Downing Street, el premier continuará en su régimen de autoaislamiento.

El primer ministro dijo este lunes que gozaba de “buena salud” y no tenía síntomas de Covid-19.

"No importa que esté fuerte como un roble, que me sienta bien... que haya tenido la enfermedad y que esté lleno de anticuerpos. Tenemos que interrumpir la propagación de esta enfermedad y una de las maneras en que podemos hacer esto es autoaislándonos por 14 días cuando nos contacta Test and Trace (el sistema de rastreo británico)”, indicó en un video difundido en Twitter.

Johnson tuvo coronavirus en abril y estuvo internado durante una semana en un hospital en Londres, y pasó tres días en una unidad de cuidados intensivos.