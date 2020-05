Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba ayuda contra el Covid-19 por US$ 3 billones

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes un proyecto de ley de ayudas para enfrentar la pandemia del Covid-19 dotado con tres billones de dólares (US$ 3.000.0000.000.000), el mayor en el país hasta la fecha.

La votación del paquete, que no fue fruto de negociaciones bipartidistas, se saldó con 208 votos a favor y 199 en contra, con 14 demócratas votando en contra junto a los republicanos y un congresista republicano cruzando a líneas demócratas, según la cadena de televisión CNN.

Los demócratas argumentaron durante la sesión que el paquete, que asigna fondos a los gobiernos de los estados y los locales, más pruebas de coronavirus y una nueva ronda de pagos directos a los ciudadanos estadounidenses, era necesario "con urgencia" por el contexto derivado de la pandemia de la COVID-19.

Los republicanos, por su parte, expresaron que es “demasiado pronto” para avanzar con otra respuesta legislativa de gran alcance sin esperar para ver el rendimiento de los billones de dólares que ya se han destinado a esta causa.

Voto remoto

Por otro lado, la Cámara de Representantes aprobó también este viernes la posibilidad de que los representantes puedan votar de manera remota durante la pandemia del coronavirus, lo que significa que la cámara podrá operar de forma no presencial por primera vez en sus más de 200 años de historia.

En concreto, la resolución fue aprobada por 217 votos a favor y 189 en contra, los de los republicanos, que son minoría en la Cámara de Representantes.

Así, los legisladores que no quieran o no puedan acudir al Capitolio no tendrán que hacerlo y darían a un colega instrucciones específicas sobre lo que votarían en una medida. El apoderado debe, entonces, votar en consecuencia. Un legislador sólo podrá actuar como apoderado para un máximo de diez de sus compañeros, según informó el mismo medio.

La resolución estará vigente durante 45 días. No obstante, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, puede extender la disposición si la pandemia aún está desatada o si hay un rebrote de casos.