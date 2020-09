Carlos Millán, quién es el nuevo representante diplomático de Juan Guaidó en Chile

El pasado 22 de septiembre la Asamblea Nacional de Venezuela - dirigida por Juan Guaidó - aprobó la designación del joven abogado y politólogo, Carlos Andrés Millán Vielma, como nuevo Representante Diplomático del gobierno interino de Juan Guaidó en Chile.

Cargo que había sido ocupado por Guarequena Gutiérrez desde 2019 hasta junio de este año, cuando informó de su salida debido a la imposibilidad de regularizar su situación migratoria y laboral.

Con su antecesora se reunió hace unos días atrás para coordinar el trabajo que debe realizar el abogado.

Millán (27) reside en Santiago hace un año y medio e incluso continúa sus estudios en el país; actualmente se encuentra realizando un magíster en Gestión de Gobierno en la Universidad Autónoma de Chile.

“Hoy, con mucha humildad, he decidido aceptar el reto de representar a Venezuela en Chile. Quienes me conocen saben que he dedicado los últimos 13 años de mi vida a luchar contra el régimen autoritario que viola los Derechos Humanos y que profundiza la crisis humanitaria en Venezuela”, expresó el recién nombrado representante de Guaidó.

Según indicaron desde su entorno entre los objetivos del joven dirigente político está visibilizar las graves violaciones a los derechos que padecen los venezolanos que permanecen en su país y en lograr el retorno de la democracia en Venezuela.

Millán, comenzó a involucrarse en la política venezolana hace más de 10 años de manera activa como dirigente del movimiento estudiantil de ese país; también se desempeñó como Secretario Juvenil de Carabobo del partido Acción Democrática. Además formó parte de la Fundación Futuro Presente como Coordinador Regional de Proyectos.

Es egresado de la Universidad de Carabobo, donde se tituló como politólogo en 2016 y como abogado en 2018.

“A los venezolanos en Chile que luchan día a día por dejar en alto a nuestro país quiero decirles: soy uno más de ustedes, seamos todos embajadores y recuperemos juntos la Venezuela de oportunidades, de libertad y de democraciaque nunca debimos perder. Mantengamos siempre la esperanza. Que Dios bendiga a nuestra diáspora. ¡Volveremos!”, expresó Millán".