Caso George Floyd: Acusan a los policías involucrados en el homicidio por violar sus derechos constitucionales

hace 11 minutos

Los cuatro ex policías que participaron del arresto y muerte de George Floyd fueron acusados por un gran jurado federal de violar intencionalmente los derechos constitucionales de la víctima. Alegando que no intervinieron para detener a Derek Chauvin cuando se arrodilló sobre el cuello de Floyd, los cuatro oficiales están acusados de no brindar atención médica a Floyd.