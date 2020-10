Cataluña anuncia cierre de bares y restoranes por 15 días debido a rebrote de Covid-19

A contar de este viernes 16, comenzará a regir en Cataluña el cierre de bares y restaurantes durante 15 días. Esto, con el fin de reducir la curva de contagios por Covid-19 que ha experimentado un importante rebrote y que actualmente está en 290 casos por 100.000 habitantes. Los casos positivos en la región, en tanto, pasaron de 7.000 a 11.000 semanales en pocos días.

Además, se reducirá el aforo permitido en centros comerciales y gimnasios, a los cuales solo se podrá acceder mediante cita previa.

Esta medida se suma a otras que ha tomado la autoridad catalana en la misma línea. Entre ellas, la suspensión de las competiciones deportivas no profesionales, la vuelta a clases virtuales en las universidades y el teletrabajo.

La medida no gustó a los dueños de locales afectados. El presidente del Gremio de Restauración de Barcelona, Roger Pallarols, señaló a El País: “Lo único que hacen es señalar y criminalizar a la restauración y nosotros no somos la causa de los contagios. Llevamos tres meses, desde julio, con restricciones en los interiores, en las terrazas y no hay barras. Pese a eso, la curva de contagios no ha parado de subir. Igual tienen que controlar más la calle y los botellones”.

La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm), por su parte, indicó que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para revertir el decreto que calificaron de “insólito y desproporcionado”.

En el sector, se amenaza con no obedecer la medida y con manifestaciones en la Plaza Sant Jaume, en el centro de la ciudad.