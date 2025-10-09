SUSCRÍBETE
Mundo

China apela a un “alto el fuego permanente” en Gaza tras el acuerdo entre Israel y Hamas

“Estamos preparados para trabajar con la comunidad internacional para realizar esfuerzos hacia una solución exhaustiva, justa y duradera", apuntaron desde el gigante asiático.

Por 
Europa Press
Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

El Gobierno de China ha apelado este jueves a la aplicación “cuanto antes” de “un alto el fuego permanente y exhaustivo” en la Franja de Gaza tras el acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para poner en marcha la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha reclamado la aplicación de este alto el fuego para “aliviar de forma efectiva la crisis humanitaria y rebajar las tensiones regionales” y ha insistido en que Pekín “defiende el principio de palestinos gobernando en Palestina y promueve la aplicación de la solución de dos Estados”.

“Estamos preparados para trabajar con la comunidad internacional para realizar esfuerzos hacia una solución exhaustiva, justa y duradera a la cuestión palestina y un Oriente Próximo pacífico y estable”, ha subrayado en rueda de prensa, según ha recogido el diario chino ‘Global Times’.

Trump ha desvelado en su cuenta en la red Truth Social que las partes han aceptado su propuesta tras las negociaciones indirectas de los últimos días en Egipto, tras lo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha hablado de “un gran día para Israel” y ha anunciado que su Ejecutivo se reunirá hoy para firmar el acuerdo. Por su parte, Hamás ha confirmado “un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros”.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 67.200 palestinos muertos -entre ellos 460, incluidos 154 niños, por hambre y desnutrición- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.

