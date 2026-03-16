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    China asegura estar en contacto “con todas las partes” para abordar la situación en el estrecho de Ormuz

    La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días varios ataques contra buques en el estrecho de Ormuz.

    Por 
    Europa Press
    Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el estrecho de Ormuz. Foto: archivo

    El Gobierno de China ha asegurado este lunes que está en contacto “con todas las partes” para abordar la situación en el estrecho de Ormuz, afectado por graves restricciones debido a la respuesta militar de Irán en la zona ante la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

    “China mantiene comunicación con todas las partes sobre la situación actual y está comprometida con promover una reducción de las tensiones”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha resaltado que las tensiones en la zona “han afectado las rutas comerciales internacionales” y “socavado la paz y estabilidad regional y global”.

    Así, ha reiterado durante una rueda de prensa el llamamiento de Pekín “a todas las partes” para que “cesen inmediatamente las operaciones militares, eviten un mayor recrudecimiento de las tensiones e impidan que la inestabilidad regional tenga un mayor impacto sobre el desarrollo económico global”, según ha informado la agencia china de noticias Xinhua.

    La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días varios ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la citada ofensiva contra el país asiático, que ha atacado además territorio israelí e intereses estadounidenses en Medio Oriente, incluidas bases militares.

    Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Watch in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

    Más sobre:Estrecho de OrmuzChinaIránIsraelEstados Unidos

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