Mundo

China pide “condiciones” para una “solución política” a la invasión rusa de Ucrania

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, señaló la importancia de “dejar de lado provocaciones que puedan llevar a un aumento de las tensiones”.

Por 
Europa Press
Un hombre carga botellas de agua frente a un edificio residencial gravemente dañado en la ciudad de Lyman, cerca de la línea del frente en la región de Donetsk. Foto: AFP GENYA SAVILOV

Las autoridades de China han incidido este jueves en la importancia de crear “condiciones” específicas que lleven a una “solución política” de la invasión rusa de Ucrania a pesar de las críticas vertidas recientemente por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, contra el país asiático, al que acusa de obstaculizar sus esfuerzos para lograr la paz.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha indicado durante una rueda de prensa que existe la necesidad de “evitar que el conflicto se expanda o se recrudezcan las acciones militares”, según ha recogido el diario ‘Global Times’.

Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de “dejar de lado provocaciones que puedan llevar a un aumento de las tensiones”. “Pedimos a las partes implicadas cumplir con los principios que rigen el comportamiento en el campo de batalla y no echar más leña al fuego”, ha apuntado.

“El diálogo y las negociaciones son la única forma apropiada de resolver la crisis”, ha sostenido, a pesar de que Pekín ha mostrado su proximidad a Rusia en varias ocasiones desde que comenzó el conflicto.

El pasado mes de junio, Zelenski criticó su postura y aseguró que “uno no puede decir que acepta la soberanía e integridad territorial de Ucrania y al mismo tiempo ser aliado de un país que viola los principios de la Carta de Naciones Unidas”.

“Hace falta que Asia sepa qué está pasando en Ucrania. Nos hace falta el respaldo de los países asiáticos. Nos hace mucha falta”, dijo entonces el mandatario ucraniano.

