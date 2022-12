Comisión del Congreso de EE.UU. sopesa recomendar tres cargos contra Trump, entre ellos por insurrección

La comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio federal está sopesando recomendarle al Departamento de Justicia que presente tres cargos penales contra el expresidente Donald Trump, incluyendo insurrección.

El panel también estudia recomendarle a los fiscales que presenten cargos por obstruir un procedimiento oficial y conspiración para defraudar a Estados Unidos, le dijo a The Associated Press una persona al tanto del asunto. Las deliberaciones de la comisión continuaban el viernes por la noche y no se había formalizado ninguna decisión sobre cuáles cargos específicos le referiría la comisión al Departamento de Justicia.

La comisión se reunirá públicamente el lunes, cuando la recomendación sería dada a conocer.

Las deliberaciones fueron confirmadas por una persona al tanto del asunto que no podía proporcionar su nombre y habló a condición de guardar el anonimato. Una segunda persona familiarizada con las deliberaciones confirmó que la comisión está sopesando tres cargos.

La decisión de emitir recomendaciones no era inesperada. La representante republicana Liz Cheney, vicepresidenta del panel, desde hace meses ha insinuado enviarle al Departamento de Justicia recomendaciones penales con base en la amplia evidencia que la comisión de nueve integrantes ha recopilado desde su creación en julio de 2021.

Aunque el Congreso puede enviar recomendaciones penales al Departamento de Justicia, a fin de cuentas depende de los fiscales federales si se presentarán cargos o no.

A lo largo de su investigación, la comisión ha efectuado recomendaciones de que varios miembros del círculo de allegados de Trump deberían ser sujetos a proceso por negarse a atender citaciones del Congreso.