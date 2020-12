¿Cómo será la Navidad con Covid-19 en Sudamérica?

Escuelas y comercios no esenciales cerrados, restoranes solo con servicio para llevar, límite de 5 personas que podrán reunirse en interiores -a excepción de Navidad- prohibición de venta de fuegos artificiales y reuniones públicas al aire libre para Año Nuevo. Estas fueron algunas de las medidas anunciadas el domingo por el gobierno alemán de cara a las celebraciones de fin de año. Mientras parte de Asia atraviesa una tercera ola de contagios y Europa una segunda, Sudamérica lucha por contener el aumento de casos. Así, las autoridades de la región están evaluando y organizando los distintos protocolos que permitan a sus ciudadanos celebrar la Navidad y el Año Nuevo mientras intentan frenar la propagación del Covid-19.

Argentina

Además de las medidas tomadas por algunas provincias, el gobierno publicó una lista de recomendaciones para la población, que incluye el limitar las reuniones durante los 14 días previos a las fiestas, juntarse al aire libre, cumplir con el distanciamiento físico pertinente, abrir puertas y ventanas si no se pueden realizar encuentros en el exterior, limitar el número de personas en cada reunión, juntarse preferiblemente con convivientes o un grupo habitual de contacto y sentar a los contactos habituales juntos en la mesa, sin mezclar entre grupos.

El Ministerio de Salud también pidió no compartir vasos ni cubiertos, así como no tomar de una misma botella o lata, y cumplir en todo momento con las medidas de distanciamiento, uso de mascarillas e higiene de manos.

Por último, si alguna persona presenta síntomas, es diagnosticado con Covid-19 o estuvo en contacto con un caso confirmado, deberá permanecer en aislamiento. Por lo tanto, no podrá participar de reunión alguna ni salir de su casa, excepto para buscar atención médica.

Perú

Haciendo caso al llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de no bajar la guardia ante las fiestas de fin de año, el Ministerio de Salud peruano lanzó una campaña en la que se sugiere no compartir utensilios durante la cena navideña y usar mascarilla si se convive con población de riesgo, como adultos mayores.

“No cometamos el error de decir que no pasa nada y, de manera clandestina, me aparezco para saludar a la abuelita, darle un abrazo, y luego me estoy enterando de que la están hospitalizando”, dijo el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, en una conferencia de prensa, advirtiendo sobre los riesgos de visitar a familiares durante las fiestas en medio de la pandemia. En la misma línea, Suárez pidió a la población ser cauta con las celebraciones y, de ser posible, hacerlas virtuales, recalcando el cuidado de los adultos mayores.

Colombia

Con más de 1,4 millones de casos en el país, las autoridades colombianas han iniciado campañas para evitar que la situación se descontrole tras las fiestas. Además, el gobierno aprobó un decreto que contiene restricciones que regirán hasta el 16 de enero. Bajo esta nueva norma, quedan prohibidos los eventos públicos o privados que impliquen aglomeración de personas, al igual que las discotecas y los lugares de baile. Tampoco estará permitido el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos o locales, aunque la venta de estas no estará prohibida.

El decreto también ordena el cierre de fronteras por todos los pasos terrestres y fluviales con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, aunque sí se permiten los viajes dentro del país.

El gobierno también exige el uso de mascarilla, el constante lavado de manos, el distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones. Al mismo tiempo, recomiendan usar las plataformas virtuales y compras en línea para los regalos de Navidad.

El Ministerio de Salud hizo un llamado a celebrar solo con el núcleo familiar, y recomendó que, en la medida de lo posible, las personas mayores de 60 años o con otras enfermedades no salgan de sus casas y eviten reunirse con personas que vivan en otros lugares.

Por el momento, no hay una norma que ordene ley seca o toque de queda en todo el país, aunque las autoridades de algunas ciudades ya están imponiendo medidas de ese tipo para sus territorios.

Brasil

Si bien todavía están siendo discutidas las medidas durante las fiestas, el ministro de Turismo, Gilson Machado, hizo un llamado a no aumentar las restricciones ni reimponer cuarentenas, ya que su sector “no lo aguantaría”.