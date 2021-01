Continúa serie de sismos en Granada y Presidente español llama a la serenidad por alarma en vecinos

El Presidente de Gobierno de España Pedro Sánchez llamó la noche de este martes a la serenidad ante una serie de sismos que han afectado la región de Granada, los que aumentaron su frecuencia al culminar el día.

“Varios terremotos hacen temblar Granada de nuevo esta noche. Me hago cargo de la preocupación de miles de personas. Es momento de mantener la serenidad y seguir las indicaciones de los servicios de emergencias. Confiemos en que pronto recuperen la normalidad”, expresó Sánchez.

Durante la jornada la Red Sísmica Nacional estuvo dando cuenta de a lo menos 25 sismos en la zona, con magnitudes de entre 2,2 y 4.3.

Al caer la noche la situación generó alarma en los vecinos del lugar y pese a las restricciones sanitarias por el coronavirus y el toque de queda impuesto, no pocos decidieron pernoctar al aire libre en caso de un movimiento mayor.

La situación viene ocurriendo desde hace al menos una semana. El domingo, la responsable del área de prevención del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Físicos de la Universidad de Granada (UGR), Mercedes Feriche, informó que los sismos registrados en el área metropolitana de Granada no el sábado, no provocaron daños estructurales en Santa Fe y se habrían producido dentro de una serie sísmica.

“Estamos dentro de una serie sísmica que empezó hace bastante tiempo y es lo normal”, señaló en declaraciones a los medios en Atarfe (Granada).

Feriche señaló que en Santa Fe, donde se produjo el más grande de escala 4,4 este sábado, solo han visto daños de grado 1 y 2, “daños leves” en la escala europea, por lo que no hay daños estructurales y “la población debe estar tranquila”, y que, de hecho, ha sido “un terremoto pequeño, que no llega a ser moderado”, pero al ser superficial y estar muy cerca de localidades pobladas, los efectos son alarmantes.

Asimismo explicó que las series sísmicas consisten en un conjunto de terremotos que ocurren muy próximos en el tiempo y geográficamente en los que no destaca ninguno en particular, pero sí varios, y que puede haber más intensos que el de 4,4. “El terremoto principal es el de ayer, eso no quieres decir que deje de haber terremotos, no lo sabemos”, afirmó.

“Hay que pensar que vivimos en una zona sísmica que, aunque no haya grandes terremotos, pueden producir daños. Un terremoto pequeño puede producir daños leves. Debemos tener en cuenta eso y aplicarlo a todos los niveles”, sostuvo, después de recordar que el último terremoto destructor en España fue el de Lorca (Murcia) de 2011 y en Granada fue en 1956.

“Para nosotros es normal, para la población no porque no hay memoria”, esgrimió sobre las series sísmicas.