Mundo

Corea del Sur dice que Corea del Norte realizó disparos de artillería durante la visita del secretario de Defensa de EE.UU. a la frontera

Las autoridades señalaron que el Ejército norcoreano lanzó diez proyectiles de artillería menos de una hora después de que Hegseth llegara a Camp Bonifas, al sur de la frontera.

Por 
Europa Press
Imagen archivo.

Las autoridades de Corea del Norte realizaron el lunes disparos de artillería coincidiendo con la visita por parte del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Heghseth, a la Zona Desmilitarizada entre las dos Coreas, según ha indicado este martes el Ejército surcoreano, sin que Pyongyang se haya pronunciado por ahora al respecto.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) ha indicado que el Ejército norcoreano lanzó diez proyectiles de artillería durante la jornada menos de una hora después de que Hegseth llegara a Camp Bonifas, al sur de la frontera, acompañado por el ministro de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu Back.

Asimismo, ha afirmado que Pyongyang realizó un disparo similar el sábado durante la reunión celebrada en la ciudad surcoreana de Gyeongju entre los presidentes de Corea del Sur y China, Lee Jae Myung y Xi Jinping, respectivamente, tal y como ha recogido la agencia de noticias Yonhap.

“Nuestro Ejército supervisa de cerca las diversas actividades de Corea del Norte bajo la firme postura defensiva combinada de Corea del Sur y Estados Unidos y mantiene unas capacidades y una postura capaz de responder de forma abrumadora a cualquier amenaza”, ha advertido el JCS.

Los disparos llegaron después de que Corea del Norte lanzara en octubre varios misiles balísticos, la primera vez que lo hacía en cinco meses, a pocos días del viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Corea del Sur para participar en la cumbre del foro Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, según sus siglas en inglés).

