Coronavirus: contagios en el mundo superan los 500 mil y los muertos 23.500

La pandemia del Covid-19 sigue azotando al mundo y hoy la cifra de contagiados se elevó a 520 mil dejando, con 23.500 víctimas fatales. En plena lucha contra la enfermedad China -que quebró en las últimas semanas la curva de contagios- decidió volver a cerrar sus fronteras para evitar un rebrote, mientras Italia rompió un nuevo récord al superar los 8 mil fallecidos y Estados Unidos alcanzó los 1.100 muertos. América Latina y África, en tanto, ven con preocupación la rápida expansión del virus que mantiene paralizado a la mayor parte del globo.

Un equipo médico transporta a un paciente con coronavirus en Francia.

La enfermedad originada en diciembre en Wuhan, China se ha extendido a todos los continentes. Los expertos sostienen que las verdaderas consecuencias de la pandemia se podrán ver recién en los próximos años, mientras los gobiernos intentan controlar los brotes con mayores medidas de sanitarias y de seguridad.

Según las últimas cifras, China todavía lidera los contagios de coronavirus con 81.285 casos y 3.287 muertos. El confinamiento de la provincias, el cierre de fronteras y de comercio fue clave para disminuir los contagios a tal punto que en el último día solo se registraron 67 nuevos casos en el país y 6 víctimas fatales.

A pesar de los buenos resultados de los protocolos establecidos, el gobierno liderado por el Presidente Xi Jinping anunció que desde el sábado a la medianoche ningún extranjero, incluido los que tienen visa o permiso de residencia, podrán ingresar al país. Esto se debe a que en las últimas semanas, las personas positivas al Covid-19 son en su mayoría casos “importados” de residentes que regresaban a China a medida que se relajaban las restricciones.

Voluntarios desinfectan una ambulancia en un hospital en Pamplona, España.

En cambio, Europa todavía vive el “infierno imparable” del coronavirus. En menos de un mes, Italia se transformó en el país con más contagios fuera de China. La pandemia principalmente golpeó al norte del país, donde las ciudades se vaciaron ante la prohibición de salir de sus hogares y los ataúdes se acumulan en los cementerios ante la falta de personal. Los italianos intentan enfrentar la crisis sanitaria que tiene a 80.539 personas contagiadas y 8.215 fallecidos. En las últimas horas se registraron 6.153 nuevos casos y 662 muertos.

El escenario no es muy distante a lo que vive España, que en un día registró 655 víctimas fatales. El gobierno español estima que en las próximas semanas se verá el peak de la enfermedad, mientras La Moncloa se prepara para la fecha se enreda en una polémica frente a China, que asegura que el país liderado por Pedro Sánchez compró 9 mil kits de test rápidos de coronavirus a una empresa que no contaba con licencia, por lo que el producto no funciona.

La pandemia no solo ha generado una tensión en la población, sino también reabrió heridas a nivel político. Los partidos culpan a los gobiernos de no controlar la enfermedad a tiempo y los líderes mundiales intentan buscar una salida a una de las peores crisis del último tiempo.

Estados Unidos empeora ante el Covid-19

Si hace unas semanas el Presidente de Estados Unidos Donald Trump no evidenciaba mayor preocupación ante el coronavirus, el discurso político del mandatario republicano cambió cuando el país se transformó en el tercero más afectado, con 79 mil contagios. El principal foco proviene del estado de Nueva York, que inició un confinamiento esta semana. Sin embargo, las cifras de hoy arrojan que EE.UU. no solo superó la barrera de los mil fallecidos, sino que sobrepasó a Italia en los nuevos casos descubiertos alcanzando 7.454 positivos en el último día.

La mortalidad alcanza una tasa de 1,5% en el país, pero los expertos aclaran que muchos de los contagiados todavía no presentan sintomatología, por lo que desconocen que son portadores del virus, lo que los hace aun más peligroso para la población de riesgo: adultos mayores, enfermos crónicos y embarazadas.

Uno de los beneficiados con el Covid-19 sería el propio Trump. Antes de la pandemia, el Presidente enfrentó un impeachment del que salió victorioso con el respaldo de su partido en el Senado, pero enfrentaba la constante oposición del Partido Demócrata. Sin embargo, la crisis sanitaria estaba dando réditos al huésped de la Casa Blanca, ya que un sondeo de Gallup sostiene que Trump alcanzó su mayor respaldo, con un 49%. Además, un 60% de los encuestados aprueba la reacción ante el brote de coronavirus.

Ciudadanos estadounidenses en Honduras antes de a bordar un vuelo hacia EE.UU. organizado por la embajada norteamericana.

El virus no solo ha causado estragos en la economía mundial, sino que llevó a la suspensión de una serie de eventos programados, como los Juegos Olímpicos en Japón.

A nivel latinoamericano, Brasil lidera los contagios con 2.611 casos positivos, seguido por Ecuador con 1.382 y Chile con 1.306. En su mayoría los países han tomado resguardos preventivos para evitar un aumento drásticos de casos. Argentina, El Salvador y Colombia fueron uno de los primeros en decretar cuarentena obligatoria para la población. Una de las principales dificultades han sido las repatriaciones de turistas varados en aeropuertos del mundo, por lo que algunas Cancillerías han optado por buscar vuelos para el retorno de los connacionales, mientras en otros lugares la medida ha sido cancelada para evitar nuevos contagios.

Chilenos hacen fila para comprar en supermercados en Santiago.

En África, el último continente donde llegó el coronavirus, las autoridades enfatizan que la mayoría de los 2.800 casos registrados son importados y que solo se registran en 46 de los 54 países por lo que todavía sería una situación “controlable”.

Las críticas sobre el manejo de la enfermedad se han centrado en la lentitud de algunos gobiernos a tomar medidas más estrictas antes de que aplanar la curva de contagios sea demasiado difícil. En regiones más pobres las dudas apuntan a si habrán los suficientes insumos médicos y equipos para enfrentar las próximas semanas. Los especialistas advierten que uno de los factores que no se ha considerado en la pandemia son los efectos psicológicos que podría sufrir la población en encierro.