Cumbre OCS: Vladimir Putin se reúne con Xi Jinping y revela detalles de encuentro con Donald Trump

Durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, China, el presidente del país oriental, Xi Jinping, y el mandatario ruso Vladimir Putin se reunieron llamando la atención de la comunidad internacional.

El medio ruso TASS, compartió las palabras de Yury Ushakov, asesor del Kremlin, quien señaló que el encuentro fue activo y muy productivo, en la que Putin compartió detalles de su reciente encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump en Alaska.

“Sí, nuestro presidente, en primer lugar, se comunicó detalladamente, por supuesto, con el presidente de la República Popular China. Se reunieron y pudieron conversar de forma activa y muy productiva. Incluso, como me contó nuestro presidente, se discutieron los últimos contactos con los estadounidenses, nuestros contactos con ellos”, afirmó Ushakov.

Este diálogo se produce en un contexto geopolítico sensible, donde Rusia y China buscan consolidar la OCS como alternativa a las alianzas occidentales lideradas por Estados Unidos, consolidan su colaboración económica y militar.