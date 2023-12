De “hartazgo y apatía”, “sin épica” y hasta “peligroso para las mujeres”: cómo ve la prensa extranjera el proceso y el proyecto de Constitución que se vota en Chile

De cara al plebiscito constitucional de este domingo en Chile, la prensa extranjera coincide en destacar el “hartazgo y apatía” de la población con el actual proceso y el rol protagónico que el Partido Republicano tuvo en la redacción del proyecto de Constitución que se vota en las urnas.

“‘Peligroso para las mujeres’: advertencia mientras los chilenos votan sobre un nuevo proyecto de Constitución”, tituló una de sus notas el diario británico The Guardian, que destaca que los niños y las mujeres saldrán perdiendo si los votantes aprueban un nuevo documento que, según los críticos, se parece “más a un manifiesto del Partido Republicano”.

Según el periódico, activistas y analistas en Chile han advertido que amplios sectores de la población del país podrían “salir perdiendo” si un nuevo proyecto de Constitución elaborado por legisladores conservadores fuera aprobado en un referéndum nacional el domingo.

En la misma línea, la cadena británica BBC señaló que Chile vota sobre un nuevo proyecto de Constitución “conservadora”. “Los chilenos están votando en un referéndum para decidir si se adopta una nueva Constitución que reemplace la promulgada durante el gobierno del general Augusto Pinochet”, apuntó la emisora, recordando que un borrador anterior presentado por un organismo electo “dominado por delegados de izquierda” fue rechazado el año pasado.

En Estados Unidos, el diario The New York Times se refirió al proceso constituyente con este título: “La izquierda chilena impuso una nueva Constitución. Entonces la derecha tomó el control”. “Los chilenos votan el domingo sobre una nueva Constitución que empujaría a la nación sudamericana hacia la derecha. El proceso comenzó con protestas de la izquierda”, enfatizó el influyente periódico.

The Washington Post, recurriendo a una nota de la agencia The Associated Press, dice que “los chilenos votarán sobre el proyecto de Constitución conservadora un año después de rechazar la carta izquierdista”. “El nuevo documento, escrito en gran parte por consejeros conservadores, es más conservador que el que busca reemplazar, porque profundizaría los principios del libre mercado, reduciría la intervención estatal y podría limitar algunos derechos de las mujeres”, agrega.

En un artículo publicado el sábado, la jefa de la oficina de Bogotá del Post, que cubre las regiones de los Andes y el Cono Sur de América del Sur, Samantha Schmidt, se preguntó: “Por qué el proyecto de Constitución de Chile parece una lista de deseos de los conservadores estadounidenses”. “El documento, escrito en gran parte por miembros del derechista Partido Republicano de Chile, es en muchos aspectos más conservador que la Constitución de la época de la dictadura de 1980 que busca reemplazar. Y su conexión con las tendencias actuales del conservadurismo estadounidense no es una coincidencia. Uno de sus arquitectos clave proviene de un influyente grupo de pensadores jurídicos católicos conservadores de la Universidad de Notre Dame”, escribió.

Al respecto, Schmidt cita a Jorge Barrera-Rojas, abogado chileno que se desempeñó como abogado principal de los republicanos en la asamblea constitucional y también profesor de derecho en la Universidad de Notre Dame. Según el académico, e si bien el consejo constitucional no consultó con ningún grupo o experto estadounidense, sus experiencias y mentores en Notre Dame influyeron en su enfoque de la Constitución de Chile.

Según el Post, una de las profesoras de derecho de Notre Dame que admira es Nicole Stelle Garnett, quien frecuentemente ha argumentado a favor de las escuelas religiosas chárter financiadas con fondos públicos. Barrera también se desempeñó como “externo” judicial con Thomas L. Kirsch II, el juez nominado por el entonces presidente Donald Trump para ocupar el puesto de Amy Coney Barrett (que forma parte de la Corte Suprema de EE.UU. desde octubre de 2020) en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Séptimo Circuito.

En España, el diario El País destaca que “Chile acude a las urnas en un nuevo intento por reemplazar su Constitución”. Y agrega que “la derecha apoya el proyecto redactado por un Consejo Constitucional de mayoría conservadora mientras la izquierda del presidente Boric lo rechaza”.

El diario español El Mundo, por su parte, pone Chile afronta de nuevo el “jeroglífico” que supone el cambio de su Constitución, al recordar que el país celebra hoy un plebiscito para aprobar o rechazar una nueva Carta Magna. ABC, por su parte, asegura que “Chile acude, polarizado y tenso, a un segundo plebiscito constitucional”. En entrevista con el diario conservador español, Beatriz Hevia Willer, presidenta del órgano que redactó la nueva Constitución, sostiene que “a la izquierda chilena hoy le resulta más útil la Constitución de Pinochet para su proyecto refundacional”.

La cadena France 24 describe que los chilenos vuelven a las urnas para decidir sobre una nueva Constitución “en medio de un ambiente de desinterés y hartazgo de la población”. “Los chilenos vuelven este domingo 17 de diciembre a las urnas para votar sobre una segunda propuesta de Constitución que reemplace a la legada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Este texto, respaldado por la derecha, tiene posturas aún más conservadoras que la actual Carta Magna y se teme que pueda eliminar la restringida ley de aborto y endurecer la política migratoria”, apunta.

“¿Constitución de Pinochet reformada o texto de la derecha?”, se pregunta Radio Francia Internacional (RFI), que destaca que los chilenos comenzaron a votar este domingo “lejos de la efervescencia con la que hace cuatro años se abrió este proceso”.

En Perú, el diario La República tituló: “Plebiscito en Chile: hoy definen si habrá nueva Constitución”. Destacando el clima de “incertidumbre”, el medio limeño recordó que la necesidad de una nueva Constitución “fue una de las principales demandas surgidas del estallido social de 2019 y contó con 78% de apoyo nacional”.

El diario El Comercio, por su parte, se preguntó si “la última será la vencida: la aventura de la Constitución chilena llega a su fin”. “En los últimos cuatro años, los chilenos se embarcaron en el objetivo de cambiar la Constitución que se gestó en la dictadura de Augusto Pinochet. Los intereses de los partidos políticos mancharon el proceso, que terminó sembrando de hartazgo y apatía a la población”, resaltó el periódico peruano. “Aclamada como la solución a los problemas del país durante el estallido social del 2019, ahora solo la indiferencia y la apatía acompañan a los electores que deberán volver a las urnas para aprobar o rechazar la segunda propuesta de Carta Magna”, insistió.

“¿Constitución de Augusto Pinochet o un texto más conservador?”, tituló el diario Clarín en Argentina, que indicó que más de 15 millones de chilenos están habilitados para votar “a favor” o “en contra” de una propuesta redactada por un órgano “dominado por el ultraconservador Partido Republicano”.

También en el país vecino, La Nación destacó que Chile vota “a desgano” un nuevo plebiscito constitucional. “Sin épica, sin dramatismo, y en una instancia que para buena parte de la ciudadanía no es más que un trámite que sobrecarga aún más la agenda navideña de fin de año, los chilenos acuden a las urnas este domingo para dirimir el futuro de una nueva propuesta de Constitución”, describe.

“Tras cuatro años, las prioridades políticas del país parecen haber cambiado y hoy pocos creen que una nueva Carta Magna resuelve los problemas del país”, indicó el periódico porteño. “En 2022, la mayoría rechazó un texto de características progresistas y en este segundo intento deberán decidir si aceptan una Carta Magna considerada por el oficialismo como un retroceso en algunos derechos básicos”, agregó.