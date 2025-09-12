Defensa de Bolsonaro anuncia que recurrirá condena a 27 años de cárcel hasta “en el ámbito internacional”

La defensa legal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que la condena a 27 años y tres meses de cárcel contra su cliente por intento de golpe de Estado es “absurdamente excesiva” y anunció que recurrirán la sentencia “incluso en el ámbito internacional”.

“La defensa entiende que las penas impuestas son absurdamente excesivas y desproporcionadas y, tras analizar los términos de la decisión, interpondrá los recursos pertinentes, incluyendo recursos internacionales”, anunciaron los abogados Celso Vilardi y Paulo Amador da Cunha Bueno, en un comunicado recogido por el portal Terra.

Paralelamente, el equipo legal de Bolsonaro aseguró que “el expresidente no atentó contra el Estado Democrático ni participó en ningún plan, y mucho menos en los actos ocurridos el 8 de enero”, y lamentó la “falta de tiempo” para analizar las pruebas del caso.

La condena al exmandatario ha sido la mayor del principal grupo de acusados e incluye 27 años y tres meses de prisión en régimen inicial de reclusión y 124 días de multa, en los que cada día equivale a dos salarios mínimos.

El exministro de Defensa, Walter Braga Netto, junto a el expresidente Jair Bolsonaro. REUTERS/Adriano Machado/File Photo Adriano Machado

Junto a él han sido condenados también el exministro de Defensa, Walter Braga Netto; el exministro de Justicia, Anderson Torres; al excomandante de la Armada, Almir Garnier; el exjefe de Seguridad Institucional, Augusto Heleno; el también exministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, y el exdirector de Inteligencia, Alexandre Ramagem. Entre los siete suman un total de 157 años de cárcel.

Por su parte, el ex ayudante de Bolsonaro convertido en colaborador durante el caso, Mauro Cid, recibió, en virtud del acuerdo de culpabilidad firmado, una pena de dos años de prisión abierta, la restitución de sus bienes y objetos de valor, la ampliación de los beneficios de colaboración a su padre, esposa e hija adulta.

Además de medidas de la Policía Federal para garantizar la seguridad del colaborador y su familia, según el comunicado publicado por el Tribunal Supremo en su web.

La defensa de Braga Netto, que recibió la segunda mayor sentencia, publicó también una nota, recogida por Terra, que, en líneas similares con la del equipo legal de Bolsonaro, alega haber tenido poco tiempo para revisar todos los elementos de la investigación.

Asimismo, acusó de mentir a Mauro Cid, incluido en el mismo grupo de imputados, pero que acordó colaborar con la Justicia. “Se analizarán todos los recursos pertinentes, incluidos los tribunales internacionales”, remataron los letrados José Luis Oliveira Lima, Rodrigo Dall’Acqua, Rogério Costa, Millena Galdiano y Bruno Dallari Oliveira Lima.