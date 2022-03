Denuncian bombardeos sobre ciudad cercana a la planta nuclear de Chernóbil

hace 12 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

Imagen de la zona de exclusión de Chernóbil. Foto: Europa Press/Archivo

“El tercer día de lucha. No entraron en la ciudad. La lucha se está dando en las afueras. No entregamos la ciudad, pero las fuerzas no son iguales”, dijo el alcalde de lavútych, Yurii Fomichev, agregando que hasta este sábado no se conocerán los datos sobre posibles víctimas. Los ataques pusieron en peligro los hogares y las familias del personal que garantiza la seguridad nuclear y radiológica de la planta.